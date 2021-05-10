Tarih boyunca iyileştirmek için kullanılan birbirinden ilginç tedavi yöntemleri

Geçmişten günümüze teknolojinin ilerlemesi pek çok alanda insanların yüzünü güldürdü. Daha önceki yıllarda özellikle tıp alanında yapılan uygulamalar birçok kişinin hayatını olumsuz yönde etkilemişti. Sizler için bu ilginç tedavi yöntemlerini araştırdık.

KUDUZ HASTALIĞINA ÇİĞ DANA ETİ

Kuduz hastalığı tedavisinde dana eti kullanılması en eski yöntemlerden biriydi. Antik Roma’da kuduz hastalığının artması üzerine insanlar tedavi edebileceklerini düşünüyorlardı. Bunun için özellikle kuduz bir hayvan tarafından ısırılan kişilerin yaralarını kesip çiğ dana etiyle kapatarak tedavi ediyorlardı. Daha sonraki aşamada ise hastanun limon ve domuz yağından oluşan bir diyet uygulaması tavsiye ediliyordu.

ASTIMA KARŞI HAVUÇ

1740’lı yılların sonlarında John Wesley isimli din insanı yayınladığı kitapta astıma çare bulduğunu söyledi. Ona göre, astımı tedavi etmek için 15 gün boyunca sadece haşlanmış havuç yenilmesi yeterli oluyordu.

DİŞ AĞRISINA ELEKTRİK

Astıma çare bulduğunu düşündükten sonra John Wesley bu sefer de diş ağrısı için kolları sıvadı. Diş ağrısı çeken hastaların elektroterapi ile tedavi edilmesini öneriyordu. 1700’lü yıllarda elektrikle yapılan tedaviler aslında çok yaygındı. Bu uygulama 1900 yıllarına kadar devam etti.