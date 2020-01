"Tarih kitaplarında yazanlar sinemaya yansısın"

Projeye bir yıl önce başladıklarını kaydeden Bozdağ, sanat, dekor ve kostüm çalışmalarının ise 6-7 ay sürdüğünü vurgulayarak, "Süreçte en temel meselelerden biri şu, Türkiye her ne kadar hikayesi bol olsa da (Türkiye'deki) sinema endüstrisi yeni yeni kuruluyor." dedi.

Yapımcı Bozdağ, bir film endüstrisi kurmayı başardıkları için tarihi projelerde ön plana çıktıklarını belirterek, "Bugün atlarımız, dekorlar, kostümler kendimize ait ve her şeyden önemlisi bunu yapabilecek insan kaynaklarını oluşturduk. Çünkü biz Diriliş'e ilk başladığımızda, Türkiye'de aynı anda koşacak at yoktu. Bütün atları aldık, eğittik. Çünkü at dediğiniz, tarihi filmlerde başrol oyuncusu. Aynı anda koşmalı, aynı anda durmalılar. Kameradan, aksiyon sahnelerinden, insanlardan ürkmemeleri lazım. Bunu her at beceremiyor ve mutlaka eğitilmesi lazım." ifadelerine yer verdi.

- "Tek gayem, Allah'ın rızasını kazanmak"

Oyuncuların seçimine de değinen başarılı yapımcı, "Bütün projelerde aynı hareket noktasından yürüyorum. Bir projeyi hikaye ederken, yazarken zihnimde oyuncuların siması belirginleşiyor. Ona çeşitli anlamlar ve görsellik yüklüyor, buna en uygun insanı seçmeye çalışıyoruz." diye konuştu.