İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm sektöründeki hedeflerinin çok büyük olduğunu belirterek, "2023'e kadar istikrarlı ve dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme hedefleri koyduk. Adım adım da bu hedeflerimize ilerliyoruz. Önümüze hiçbir engel çıkmaması lazım. Herkesin buna katılımcı bir şekilde destek verip turizm gelirlerinden pay alması gerekiyor." dedi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde "Tarihi Yarımada Taksicileri Turizm Eğitim Programı" düzenlendi. Ersoy, turizmde kalıcı, sürekli ve istikrarlı politikalar üretebilmek için turizm gelirlerinin tabana yayılması gerektiğine işaret ederek, turizmden ne kadar çok vatandaş pay alabilirse, turizm politikalarının o kadar kalıcı ve sürdürülebilir olacağını belirtti. Taksicilerin de dolaylı paydaşlar arasında ilk sırada yer aldığına değinen Ersoy, İstanbul'da hizmet içi eğitimlerle ilk 6 ayda 5 bin, ikinci altı 6 ayda 10 bin taksicinin eğitilmesinin planlandığını dile getirdi.

Ersoy, ilk eğitimin İstanbul Havalimanı'nda yapıldığını ve tam katılımla 1700'den fazla taksicinin eğitildiğini, ikinci eğitimin Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 900'e yakın taksiciye verildiğini kaydetti. Üçüncü önemli noktanın, tarihi yarımada ve çevre ilçeleri olarak belirlendiğine değinen Ersoy, "Bugün maalesef istediğimiz organize istekliliği göremedik. 750 civarında taksi çalışanının burada eğitilmesini bekliyoruz, inşallah o sayıları yakalarız 3 günlük eğitim sırasında, ama şu anda pek yakalanacak gibi gözükmüyor." diye konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, katılımcılara şöyle seslendi: "Siz mesleğinizin gereğini yerine getirmediğiniz zaman ister istemez alternatifleriniz oluşuyor, hukuki olmayan alternatifleriniz oluşuyor. Ondan sonra devlete başvuruyorsunuz doğal olarak ve bir şekilde mağduriyetinizin giderilmesini istiyorsunuz. Ama düşünmüyorsunuz ki o mağduriyetin ilk çıkış noktası sizlersiniz. Buraya gelmekten imtina eden arkadaşlar için söylüyorum. Siz önce mesleğinize sahip çıkacaksınız, siz gereği neyse yapacaksınız, olmuyorsa zaten devlet gerekli düzenlemeleri hem kanuni hem adli hem de kolluk kuvveti gücünde yapacak, yerine getirecek. O devletin vazifesi zaten. Bu bağlamda bu bilincin oluşması lazım."

Turizmin İstanbul ve Türkiye için önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları söyledi: "Hedeflerimiz çok büyük. 2023'e kadar istikrarlı ve dünya ortalamasının çok üzerinde büyüme hedefleri koyduk. Adım adım da bu hedeflerimize ilerliyoruz. Önümüze hiçbir engel çıkmaması lazım. Herkesin buna katılımcı bir şekilde destek verip turizm gelirlerinden pay alması gerekiyor. Herkesin üzerine düşeni de yapması gerekiyor. İnşallah bu eğitimleri diğer ilçelere de yayacağız ve turizmi el birliğiyle yukarı taşıyacağız. En önemli noktalardan biri sizlersiniz. Yabancı turiste en çok dokunan kitle sizlersiniz. Belgeniz olmasa da aslında bir nevi turist rehberisiniz. Turiste doğru bilgi vermek, doğru yönlendirmek sizin göreviniz. Aynı şekilde içinizdeki sorumsuz arkadaşları düzeltmek, onları sistem dışına çıkarmak da sizin göreviniz. Biz de devlet, hükümet olarak üzerimize düşeni tabii ki yapacağız." - "Her şey o güzel gülümsemeye bağlı" İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da İstanbul'da günlük 15 milyon 119 bin yolcunun yüzde 9,3'ünün taksi ve taksi dolmuşlar tarafından taşındığını kaydetti.

İstanbul'a geçen yıl 15 milyon turist geldiğini anlatan Yerlikaya, "Her şey bu ülkeye ilk gelindiği andan itibaren 'Hoşgeldiniz' denilen o güzel gülümsemeye bağlı. 'Biz yaptığımız işi seviyoruz, biz turizm elçisiyiz. Bu şehrin misafirperverliğini, medeniyetimizin ve İstanbul'un ev sahipliğini taksimin içerisinde gösteriyorum.' diyebilmek için buradayız ve bu eğitim süreci devam edecek." diye konuştu. - "Taksici esnafının kişilerarası iletişimini geliştirmeye gayret ediyoruz" İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ise eğitim programının Üsküdar, Beyoğlu, Kadıköy ve diğer bölgeleri içine alacak şekilde devam edeceğini belirtti. Turistlerin en çok muhatap olduğu kesimlerin başında taksicilerin geldiğini ifade eden Yılmaz, "Eğitim programıyla başta turistler olmak üzere taksici esnafının kişisel gelişimini, sağlık ve güvenlik bilgilerini ve kişilerarası iletişimini geliştirmeye gayret ediyoruz. 7-8 dalda üniversitelerimizin, belediyelerimizin ve farklı kurumların desteğiyle bu eğitimi vermeye gayret ediyoruz. Gönlümüz bu eğitimin İngilizce olarak devam etmesini arzu ediyor." dedi.