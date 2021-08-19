Tarihin en ilginç ölüm nedeni! Toksinlerden kurtulabileceğini düşündü

Simpsonlar’daki Homer’ın yanlışlıkla zehirli fugu balığı yediğini ve güneş doğana kadar muhtemelen öleceğini düşündüğü bölümü hatırlıyor musunuz? Gerçek hayatta fugu balıklarının belirli kısımlarının aşırı derecede zehirli olduğu biliniyor. Balığın karaciğerinden fazla yiyen kişi bilinci açık bir şekilde tamamen felç olur. Sonunda felç tüm organlara zarar verir ve kişi boğularak ölür.

Bir kabuki oyuncusu olan Japonya’nın “Yaşayan Ulusal Hazinesi” Bando Mitsugoro VIII’in başına gelen de tam olarak buydu. 1975’te aktör, toksinden kurtulacak kadar güçlü olduğunu iddia etti. Bunun üzerine fugu karaciğeri sipariş etti. Bir şeyler yedikten sonra ölen kişiler arasında bulunan Mitsugoro, toksinden kurtulacak kadar güçlü değildi.



