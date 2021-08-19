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Tarihin en ilginç ölüm nedeni! Toksinlerden kurtulabileceğini düşündü

19.08.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarih sahnesi birbirinden ilginç ölüm nedenlerine ev sahipliği yaptı. “İnsanoğlu doğar, büyür ve ölür” klişesinden hareket ederek aslında ölümünden doğum kadar normal ve doğal olduğunu unutmamak gerekiyor. İnsanların ne zaman ve nasıl öleceği kesin olarak bilinmiyor. Sizler için tarihin en ilginç ölüm nedenlerinden birini araştırdık.

Tarihin en ilginç ölüm nedeni! Toksinlerden kurtulabileceğini düşündü

Simpsonlar’daki Homer’ın yanlışlıkla zehirli fugu balığı yediğini ve güneş doğana kadar muhtemelen öleceğini düşündüğü bölümü hatırlıyor musunuz? Gerçek hayatta fugu balıklarının belirli kısımlarının aşırı derecede zehirli olduğu biliniyor. Balığın karaciğerinden fazla yiyen kişi bilinci açık bir şekilde tamamen felç olur. Sonunda felç tüm organlara zarar verir ve kişi boğularak ölür.

Bir kabuki oyuncusu olan Japonya’nın “Yaşayan Ulusal Hazinesi” Bando Mitsugoro VIII’in başına gelen de tam olarak buydu. 1975’te aktör, toksinden kurtulacak kadar güçlü olduğunu iddia etti. Bunun üzerine fugu karaciğeri sipariş etti. Bir şeyler yedikten sonra ölen kişiler arasında bulunan Mitsugoro, toksinden kurtulacak kadar güçlü değildi.

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Japonya
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