Tarihin en korkunç infazı! Bakıcısını öldürdüğü için elektrikle idam edilen bir fil: Topsy

1800’lü yıllarda hayvanların insanları eğlendirmek için sirklerde çalıştırılması oldukça popülerdi. Özellikle Afrika’dan hayvanlar getirilerek sirklerde gösterime sunuluyordu. 1885 yılında Asya’da Avrupa’ya getirilen Topsy, sirk kültürünün en yaygın olduğu dönemde âdeta bir köle gibi çalıştırılıyordu. 1885-1990 yılları arasında dünyanın pek çok bölgesine giderek turneler yaptı. Vücudundaki acılar nedeniyle sahneye çıkmak istemediği zamanlarda dahi sirkin yetkileri onu insanları eğlendirmeye zorluyordu. Yorgun düşen Topsy, en sonunda 3 bakıcısını öldürüdü. Sirk yönetimi bu ölümlerin ardından Topsy’i Coney Adası’na sürgün etti ve mahkemeye çıkarttı. Mahkemenin sonucunda ise Topsy ölümle cezalandırıldı.

HAYVANSEVERLERİN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Topsy’in ölüm cezası almasından sonra hayvanseverler âdeta ayaklandı. File bakıcılar tarafından kötü muamele yapıldığı ve şiddet gösterildiği kanıtlanmaya çalışıldı. Ancak hayavanseverlerin çabası fili kurtarmak için yeterli olmadı. Topsy’in ölüm kararı kesinleşti ancak bu uygulamanın nasıl yapılacağı tartışma konusu oldu. Bu sırada ise Thomas Edison’un fikri bütün kararsızlığı engelledi.

RAKİBİNİ YENMEK İSTEDİ

Topsy’in idam edileceğini duyduktan sonra 20. yüzyılın ‘muciti’ bilinen Thomas Edison, file elektrik verilmesini önerdi. Bunun temelinde ise AC ve DC elektrik akımlarının arasında oluşan rekabet yatıyordu. Edison DC elektrik akımını destekliyordu. O yıllarda rakibi olan Tesla’nın Alternatif Akımı savunmasını fırsat bilerek bu akımın ne kadar zararlı olduğunu göstermek adına Topsy’e AC elektrik verilmesini önerdi. Bu öneri kabul edildi. Fil, 1500 kişinin önünde idam edildi.



