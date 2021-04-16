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Tarihi eserin kapısı çalındı! 40 Damla Mağarası ortaya çıktı

Seray Üstün Seray Üstün
16.04.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saruhanoğulları Beyliği’nin başkenti olan ve günümüzde de sayısız tarihi esere ev sahipliği yapan Şehzadeler şehri Manisa’da, 700 yıllık Seyit İbrahim Hoca Mescidinin alt kısmında bulunan demir parmaklıklar çalınınca unutulan 40 Damla Mağarası ortaya çıktı.

Tarihi eserin kapısı çalındı! 40 Damla Mağarası ortaya çıktı

Spil’den gelen yeraltı sularının damla damla akarak çıkardığı sesleri ve içindeki çöplerle dikkat çeken mağaranın çevredeki çocuklar için tehlike arz ettiğini kaydeden vatandaşlar yetkililerin mağaranın içini temizleyerek girişinin yeniden kapatılmasını istedi.

SYİT

Barındırdığı yüzlerce tarihi yapıyla adeta açık hava müzesi olan Manisa’da tarihi bir mescidin alt kısmında bulunan demir parmaklıklar çalınınca unutulan 40 Damla Mağarası ortaya çıktı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Adakale Mahallesinde Vak Vak Tekkesinin hemen karşısındaki 700 yıllık Seyit İbrahim Hoca Mescidinin alt kısmında bulunan mağaranın girişindeki demir parmaklıklar çalındı. Parmaklıkların çalınmasıyla adeta unutulan ve çok az kişinin bildiği 40 Damla Mağarası da gün yüzüne çıktı. Spil Dağı’ndan gelen yer altı sularının damlaya damlaya biriktiği ve çıkardığı su sesleri nedeniyle 40 Damla Mağarası olarak anılan mağaranın suyla dolu olması ve içinde çöplerin birikmesi çevredeki vatandaşları da tedirgin etti. Giriş kısmının 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan onarım sırasında demir kapıyla kapatıldığı mağaranın kapısının geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması sonrası çevrede yaşayan vatandaşlar özellikle çocuklar için mağaranın tehlike oluşturabileceğini düşünerek yeniden kapı yapılmasını istedi.

İÇİ SU VE ÇÖP DOLU

ÇÖP

Mahallenin 60 yıllık sakinlerinden Adem Paşalı, “Burası 40 Damla diye geçen tarihi bir yer. Ben yaklaşık 60 küsur senedir buradayım. Burada 40 damla yukarıdan damlıyor ama buranın girişindeki parmaklıkları çalmışlar. Çocuklar için burası tehlike arz ediyor. Buranın yeniden parmaklıkla kapatılmasını rica ediyoruz.” dedi.

Adakale Mahallesi’nin sakinlerinden biri olan Kenan Yılmaz ise, “Mahallemizin tarihi değeri olan böyle bir yerin açık kalmasına içimiz elvermiyor. Burası adeta çöplüğe dönmüş ve çocuklar için tehlike arz ediyor. Buranın belediye tarafından biran önce kapatılmasını rica ediyoruz. Demir kapı baya bir zamandır yok, çalındı. Demir olduğu için büyük ihtimalle hurda amaçlı satmak için çaldılar, yerine de bir şey yapılmadı. Mahallemizin çocukları için çok tehlikeli bir yer. Allah korusun içeride su var, çocuklar düşüp boğulabilir. Yetkililerden yardım istiyoruz buranın biran önce kapatılması için.” diye konuştu

MANİSA’DAKİ EN ESKİ TÜRK ESERLERİNDEN BİRİ

tarihi eser

Manisa’nın 1313 yılında Saruhan Bey tarafından fethedilmesinin ardından Türk yurdu haline dönen Manisa’daki en eski Türk eserlerinden biri olan ve İbrahim Seydi tarafından 14. yüzyılın ikinci yarısı (1350’li yıllar) Ulu Caminin alt kısmında, Vak Vak Tekkesi ve çeşmesinin tam karşısında yaptırılan Seyit Hoca Mescidi 2006 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarıldı. Kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülü olan eserin yapımında kaba yonu taş, tuğla ve devşirme malzemeler kullanılırken son cemaat mahalli ise iki küçük kubbesiyle olarak dikkat çekiyor.

(İHA)

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