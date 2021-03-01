Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 1 Mart tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 1 Mart tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 1 Mart “Muhasebeciler Günü” olarak kutlanıyor. Aynı zamanda Ardahan’ın Hanak ilçesinin Rus ve Ermeni; Mersin’in Arslanköy ilçesinin Fransız işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüdür. 1 Mart Yaşilay Haftası, Deprem Haftası ve Girişimcilik Haftası’nın başlangıcıdır. Peki 1 Mart’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 1 Mart doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1445 - Sandro Botticelli, İtalyan ressam (ö. 1510)

1474 - Angela Merici, İtalyan hemşire (ö. 1540)

1547 - Rudolph Goclenius, Alman filozof (ö. 1628)

1597 - Jean-Charles de la Faille, Belçikalı matematikçi (ö. 1652)

1611 - John Pell, İngiliz matematikçi (ö. 1685)

1657 - Samuel Werenfels, İsviçreli teolog (ö. 1740)

1683 - Caroline of Ansbach, Büyük Britanya Kraliçesi (ö. 1737)

1732 - William Cushing, Amerikalı hukukçu ve baş hakim (ö. 1810)

1760 - François Nicolas Leonard Buzot, Fransız devrimci (ö. 1794)

1769 - François Séverin Marceau-Desgraviers, Fransız general (ö. 1796)

1810 - Frederic Chopin, Polonyalı piyanist ve bestecisi (ö. 1849)

1812 - Augustus Pugin, İngiliz mimar (ö. 1852)

1819 - Władysław Taczanowski, Polonyalı bilim adamı (ö. 1890)

1821 - Joseph Hubert Reinkens, Alman din adamı ve ilk eski Katolik Başpiskoposu (ö. 1896)

1837 - William Dean Howells, Amerikalı tarihçi, editör ve politikacı (ö. 1920)

1837 - Ion Creangă, Rumen yazar, hikâyeci ve öğretmen (ö. 1889)

1847 - Recaizade Mahmud Ekrem, Osmanlı şair ve yazar (ö. 1914)

1852 - Théophile Delcassé, Fransız devlet adamı (ö. 1923)

1858 - Georg Simmel, Alman sosyolog ve filozof (ö. 1918)

1863 - Alexander Golovin, Rus ressam (ö. 1930)

1869 - Pietro Canonica, İtalyan heykeltıraş, ressam ve besteci (ö. 1959)

1876 - Henri de Baillet-Latour, Belçikalı Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (ö. 1942)

1880 - Giles Lytton Strachey İngiliz yazar (ö. 1932)

1886 - Oskar Kokoschka, Avusturyalı ressam, grafik sanatçısı ve şair (ö. 1980)

1888 - Ewart Astill, İngiliz kriketçi (ö. 1948)

1889 - Tetsuro Watsuji, Japon filozof (ö. 1960)

1892 - Ryunosuke Akutagava, Japon yazar (ö. 1927)

1893 - Mercedes de Acosta, Amerikalı şair, oyun yazarı ve kostüm tasarımcısı (ö. 1968)

1896 - Dimitri Mitropoulos, Yunan besteci, piyanist ve orkestra şefi (ö. 1960)

1896 - Moriz Seeler, Alman yazar, şair ve film yapımcısı (ö. 1942)

1899 - Erich von dem Bach, Alman asker (Nazi subayı) (ö. 1972)

1901 - Pietro Spiggia, İtalyan şair

1904 - Ali Avni Çelebi, Türk ressam (ö. 1993)

1904 - Glenn Miller, Amerikalı bando şefi (ö. 1944)

1910 - Archer John Porter Martin, İngiliz kimyager ve Nobel ödülü sahibi (ö. 2002)

1910 - David Niven, İngiliz aktör (ö. 1983)

1913 - Ralph Ellison, Amerikalı yazar (ö. 1994)

1917 - Robert Lowell, Amerikalı şair (ö. 1977)

1918 - Gladys Spellman, Amerikalı politikacı (ö. 1988)

1918 - Joao Goulart, Brezilyalı politikacı ve Devlet Başkanı (ö. 1976)

1918 - Roger Delgado, İngiliz aktör (ö. 1973)

1921 - Richard Wilbur, Amerikalı şair (ö. 2017)

1921 - Terence Cooke, Amerikalı katolik Kardinal ve New York Başpiskoposu (ö. 1983)

1922 - İzak Rabin, İsrail Başbakanı ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1995)

1922 - William Gaines, Amerikalı yayımcı (ö. 1992)

1923 - Péter Kuczka, Macar yazar, şair ve editör (ö. 1999)

1924 - Deke Slayton, Amerikalı astronot (ö. 1993)

1926 - Alâeddin Yavaşca, Türk tıp doktoru ve Klasik Türk müziği sanatçısı

1926 - Hasan Mutlucan, Türk Halk Müziği sanatçısı (ö. 2011)

1926 - Robert Clary, Fransız aktör

1927 - Harry Belafonte, Amerikalı müzisyen ve aktör

1928 - Jacques Rivette, Fransız film yönetmeni (ö. 2016)

1929 - Georgi Markov, Bulgar yazar ve rejim muhalifi (ö. 1978)

1929 - Nida Tüfekçi Türk saz sanatçısı (ö. 1993)

1930 - Gastone Nencini, İtalyan bisikletçi (ö. 1980)

1935 - Robert Conrad, Amerikalı oyuncu (ö. 2020)

1937 - Jed Allan, Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1938 - Zekeriya Beyaz, Türk akademisyen ve yazar

1939 - Leo Brouwer, Kübalı besteci ve gitarist

1942 - Richard Myers, Amerikalı asker ve Genelkurmay Başkanı

1943 - Akinori Nakayama, Japon jimnastikçi

1943 - Gil Amelio, Amerikalı iş adamı ve risk sermayeci

1943 - Rashid Sunyaev, Rus fizikçi

1944 - John Breaux, Amerikalı politikacı ve Louisiana senatörü

1944 - Mike d'Abo, İngiliz şarkıcı (Manfred Mann)

1944 - Roger Daltrey, İngiliz müzisyen ve The Who üyesi

1945 - Burning Spear, Jamaikalı şarkıcı ve müzisyen

1945 - Dirk Benedict, Amerikalı oyuncu

1946 - Lana Wood, Amerikalı oyuncu

1947 - Alan Thicke, Kanadalı oyuncu ve şarkı sözü yazarı

1950 - Bülent Ortaçgil, Türk gitarist, şarkıcı ve besteci

1952 - Martin O'Neill, Kuzey İrlandalı futbolcu ve teknik direktör

1952 - Steven Barnes, Amerikalı yazar

1952 - Yakup Yavru, Türk oyuncu

1953 - Sinan Çetin, Türk yönetmen, dizi ve sinema oyuncusu

1954 - Catherine Bach, Amerikalı oyuncu

1954 - Ron Howard, Amerikalı oyuncu, yönetmen ve yapımcı

1956 - Tim Daly, Amerikalı oyuncu

1958 - Bertrand Piccard, İsviçreli baloncu ve psikiyatrist

1958 - Chosei Komatsu, Japon orkestra şefi

1963 - Dan Michaels, Amerikalı müzisyen ve yapımcı

1963 - Aydan Şener, Türk oyuncu ve eski manken

1963 - Peker Açıkalın, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu

1963 - Ron Francis, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu

1963 - Thomas Anders, Alman şarkıcı ve Modern Talking üyesi

1964 - Paul Le Guen, Fransız futbolcu ve teknik direktör

1964 - Sinan Özen, Türk şarkıcı

1965 - Booker Huffman, Amerikalı profesyonel güreşçi

1965 - Stewart Elliott, Kanadalı jokey

1967 - Aron Winter, Hollandalı futbolcu

1967 - George Eads, Amerikalı oyuncu

1969 - Dafydd Ieuan, Galli davulcu ve Super Furry Animals üyesi

1969 - Doug Creek, Amerikalı beyzbolcu

1969 - Javier Bardem, İspanyol oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1969 - Litefoot, Amerikalı yerli rapçi

1971 - Tyler Hamilton, Amerikalı bisikletçi

1973 - Carlo Resoort, Hollandalı trance DJ'i

1973 - Chris Webber, Amerikalı basketbolcu

1973 - Ryan Peake, Kanadalı müzisyen ve Nickelback üyesi

1974 - Mark-Paul Gosselaar, Amerikalı oyuncu

1976 - Asuman Krause, Türk manken, sunucu, şarkıcı ve oyuncu

1976 - Peter Bell, Avustralyalı Amerikan futbolcusu

1977 - Esther Cañadas, İspanyol oyuncu ve süper model

1977 - Rens Blom, Hollandalı atlet

1978 - Alicia Leigh Willis, Amerikalı oyuncu

1978 - Jensen Ackles, Amerikalı oyuncu

1980 - Burcu Kara, Türk dizi ve sinema oyuncusu

1980 - Djimi Traoré, Malili futbolcu

1980 - Shahid Afridi, Pakistanlı kriketçi

1981 - Adam LaVorgna, Amerikalı oyuncu

1981 - Ana Hickmann, Brezilyalı süper model

1981 - Brad Winchester, Amerikalı buz hokeyi oyuncusu

1983 - Blake Hawksworth, Kanadalı beyzbolcu

1983 - Chris Hackett, İngiliz futbolcu

1984 - Naima Mora, Amerikalı model

1985 - Andreas Ottl, Alman futbolcu

1987 - Kesha, Amerikalı şarkıcı

1988 - Katija Pevec, Amerikalı oyuncu

1989 - Carlos Vela, Meksikalı futbolcu

1989 - Sonya Kitchell, Amerikalı şarkıcı

1994 - Justin Bieber, Kanadalı şarkıcı

VEFAT EDENLER

1131 - II. Stefan, Macar Kralı (d. 1101)

1510 - Francisco de Almeida, Portekizli asker ve kâşif (d. 1450)

1536 - Bernardo Accolti, İtalyan şair (d. 1465)

1546 - George Wishart, İskoç dini reformcusu (b 1513)

1620 - Thomas Campion, İngiliz şair ve besteci (d. 1567)

1633 - George Herbert, İngiliz şair ve hatip (d. 1593)

1643 - Girolamo Frescobaldi, İtalyan besteci (d. 1583)

1661 - Richard Zouch, İngiliz hukukçu (d. 1590)

1697 - Francesco Redi, İtalyan doktor (d. 1626)

1706 - Heino Heinrich Graf von Flemming, Alman asker ve Belediye Başkanı (d. 1632)

1734 - Roger North, İngiliz biyograf (d. 1653)

1757 - Edward Moore, İngiliz yazar (d. 1712)

1768 - Hermann Samuel Reimarus, Alman filozof ve yazar (d. 1694)

1773 - Luigi Vanvitelli, İtalyan mimar (d. 1700)

1777 - Georg Christoph Wagenseil, Avusturyalı besteci (d. 1715)

1792 - II. Leopold, Kutsal Roma imparatoru (d. 1747)

1841 - Claude Victor-Perrin, Fransız mareşal (d. 1764)

1862 - Peter Barlow, İngiliz matematikçi (d. 1776)

1865 - Anna Pavlovna, Hollanda kraliçesi (d. 1795)

1875 - Tristan Corbière, Fransız şair (d. 1845)

1879 - Joachim Heer, İsviçreli politikacı (d. 1825)

1884 - Isaac Todhunter, İngiliz matematikçi (d. 1820)

1898 - George Bruce Malleson, İngiliz asker ve yazar (d. 1825)

1905 - Eugene Guillaume, Fransız heykeltıraş (d. 1822)

1911 - Jacobus Henricus van 't Hoff, Hollandalı kimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1852)

1912 - George Grossmith, İngiliz oyuncu ve çizgi roman yazarı (d. 1847)

1920 - John Hollis Bankhead, Amerikalı politikacı ve senatör (d. 1842)

1920 - Joseph Trumpeldor, Rus siyonist (d. 1880)

1921 - I. Nikola Petrović-Njegoš, Karadağ Kralı (d. 1841)

1922 - Rafael Moreno Aranzadi, İspanyol futbolcu (d. 1892)

1932 - Dino Campana, İtalyan şair (d. 1885)

1932 - Frank Teschemacher, Amerikalı caz klarnetçisi (d. 1906)

1934 - Charles Webster Leadbeater, İngiliz yazar (d. 1852)

1936 - Mikhail Kuzmin, Rus yazar (d. 1871)

1938 - Gabriele D'Annunzio, İtalyan yazar, savaş kahramanı ve politikacı (d. 1863)

1940 - Anton Hansen Tammsaare, Estonyalı yazar (d. 1878)

1943 - Alexandre Yersin, İsviçreli doktor (d. 1863)

1952 - Mariano Azuela, Meksikalı romancı (d. 1873)

1963 - Irish Meusel, Amerikalı beyzbolcu (d. 1893)

1966 - Fritz Houtermans, Alman fizikçi (d. 1903)

1970 - Lucille Hegamin, Amerikalı şarkıcı (d. 1894)

1974 - Bobby Timmons, Amerikalı caz piyanisti (d. 1935)

1974 - Hüseyin Kemal Gürmen, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1901)

1978 - Mutlu Menderes, Türk politikacı (d. 1937)

1979 - Mustafa Barzani, Kürt politikacı (d. 1903)

1983 - Arthur Koestler, Macar asıllı İngiliz yazar (d. 1905)

1984 - Jackie Coogan, Amerikalı oyuncu (d. 1914)

1985 - A. Kadir (İbrahim Abdülkadir Meriçboyu), Türk şair (d. 1917)

1988 - Joe Besser, Amerikalı komedyen ve oyuncu (d. 1907)

1990 - Dixie Dean, İngiliz futbolcu (d. 1907)

1991 - Edwin H. Land, Amerikalı mucit (d. 1909)

1995 - Georges J.F. Kohler, Alman biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1946)

1995 - Vladislav Listyev, Rus televizyon habercisi (d. 1956)

1996 - Haydar Özalp, Türk siyasetçi ve eski Gümrük ve Tekel Bakanı (d. 1924)

2000 - Özay Gönlüm, Türk saz sanatçısı (d. 1940)

2006 - Harry Browne, Amerikalı politikacı ve yazar (d. 1933)

2006 - Jack Wild, İngiliz oyuncu (d. 1952)

2006 - Johnny Jackson, Amerikalı müzisyen (d. 1951)

2006 - Peter Osgood, İngiliz futbolcu (d. 1947)

2014 - Nancy Charest, Kanadalı siyasetçi (d. 1959)

2017 - Taarak Mehta, Hint oyun ve köşe yazarı, mizahçı (d. 1929)

ÖNEMLİ OLAYLAR