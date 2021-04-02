Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 2 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Aynı zaman Van’dan Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi ordu birliklerinin çekilişinin yıl dönümüdür. 1-7 Son olarak 1-7 Nisan tarihleri ‘Kanserle Savaş Haftası’ olarak kabul ediliyor. Peki 2 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 1 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...
ÖNEMLİ OLAYLAR
- 1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekatına başladı.
- 1917 - ABD, fiilen I. Dünya Savaşı'na girdi.
- 1918 - Van ve Muradiye'den Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'ne ait Ordu Birlikleri'nin çekilişi.
- 1930 - Haile Selassie, kendini Etiyopya İmparatoru ilan etti.
- 1948 - Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan Ertekin'in cezası indirime uğradı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.
- 1948 - Ankara'da Opera Binası, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de katıldığı bir tören ve ardından Adnan Saygun'un "Kerem" operasıyla perdelerini açtı.
- 1950 - Bursa Cezaevi'nde bulunan şair Nazım Hikmet'in affı için, tanınmış sanatçı, yazar ve şair gibi toplumun ileri gelenleri, toplu olarak imzaladıkları sembolik bir dilekçe ile İsmet İnönü'ye başvuru yaptı.
- 1960 - Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, Vali'nin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam edebilen İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.
- 1965 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant; Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Galo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.
- 1971 - Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.
- 1971 - TÜSİAD kuruldu.
- 1972 - Charlie Chaplin, komünist sempatizanı olduğundan kuşkulanıldığı McCarthy döneminde, 1952'de terk ettiği ABD'ye onca yıl sonra ilk kez ayak bastı. Eski ülkesine Oscar özel ödülünü almak için gelmişti.
- 1975 - Toronto'daki (Ontario-Kanada) CN Kulesi tamamlandı: Kule, 553,33 m ile dünyanın en yüksek 3. binası.
- 1975 - Rus satranç ustası Anatoli Karpov, Amerikalı Bobby Fischer'in kendisine karşı müsabakaya çıkmayı reddetmesi ile, henüz 23 yaşında "dünya satranç şampiyonu" ünvânını kazandı.
- 1976 - İlk Türk Turizm Kurultayı, İstanbul'da toplandı.
- 1976 - Doğubayazıt ve çevresinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde beş kişi öldü, 80 ev yıkıldı.
- 1978 - Dallas dizisi, Amerikan CBS televizyonunda ilk kez yayımlandı.
- 1982 - Arjantin, Falkland Adaları'nı işgâl etti.
- 1984 - Soyuz T-11 uzay aracının ekip lideri Rakesh Sharma, uzaya gönderilen ilk Hint ünvânını kazandı.
- 1987 - İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.
- 1989 - Mihail Gorbaçov, Küba lideri Fidel Castro ile görüşmek ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları gidermek amacıyla Havana'ya gitti.
- 1992 - Mafya patronu John Gotti, "adam öldürmek" ve "haraç almak" suçlarından New York'ta tutuklandı.
- 1992 - Ermenistan, Kelbecer'i işgal etti.
- 2001 - İBDA/C örgütü lideri "Salih Mirzabeyoğlu" kod adlı Salih İzzet Erdiş, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idâm cezasına çarptırıldı.
- 2006 - ABD'de kasırga ölüm saçtı: yalnızca Tennessee'de 29 kişi öldü.
- 2007 - Büyük Okyanus'ta meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami, Solomon Adaları'nı vurdu: 28 kişi öldü.
- 2020 - Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 1 milyonu geçti.
DOĞUM GÜNLERİ
- 742 - Şarlman, Alman Kralı (ö. 814)
- 1348 - IV. Andronikos Palaiologos, Bizans İmparatoru (ö. 1385)
- 1647 - Maria Sibylla Merian, Alman entomolog, bilimsel illüstratör ve naturalist (ö. 1717)
- 1725 - Giacomo Casanova, İtalyan yazar (ö. 1798)
- 1805 - Hans Christian Andersen, Danimarkalı masal yazarı (ö. 1875)
- 1827 - William Holman Hunt, İngiliz ressam (ö. 1910)
- 1838 - Léon Gambetta, Fransız siyasetçi (ö. 1882)
- 1840 - Émile Zola, Fransız yazar (ö. 1902)
- 1850 - Alexandre Vallaury, Fransız asıllı mimar ve İstanbullu levanten (ö. 1921)
- 1862 - Nicholas Murray Butler, Amerikalı eğitimci, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1947)
- 1875 - Walter Chrysler, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1940)
- 1891 - Max Ernst, Alman gerçeküstücü ressam (ö. 1976)
- 1899 - Peyami Safa, Türk yazar ve gazeteci (ö. 1961)
- 1914 - Alec Guinness, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2000)
- 1927 - Ferenc Puskás, Macar futbolcu (d. 2006)
- 1928 - Serge Gainsbourg, Fransız şarkıcı (ö. 1991)
- 1939 - Marvin Gaye, Amerikalı şarkıcı (ö. 1984)
- 1948 - Ayşin Atav, Türk oyuncu
- 1950 - Eleanor Barooshian, Amerikalı şarkıcı (ö. 2016)
- 1960 - Muhammed Micarul Kayes, Bangladeşli bürokrat ve diplomat (ö. 2017)
- 1962 - Clark Gregg, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist
- 1967 - Ali Koç, Türk iş adamı
- 1969 - Mariella Ahrens, Alman oyuncu
- 1972 - Ashraf Saber, İtalyan atlet
- 1974 - Tayfun Korkut, Türk futbolcu
- 1975 - Pedro Pascal, Şili asıllı Amerikalı oyuncu
- 1976 - Korel Cezayirli, Türk oyuncu
- 1976 - Pattie Mallette, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın annesi
- 1977 - Michael Fassbender, Alman-İrlandalı aktör
- 1979 - Aslı Tandoğan, Türk dizi ve sinema oyuncusu
- 1979 - Bengü, Türk şarkıcı
- 1979 - Grafite, Brezilyalı futbolcu
- 1982 - Marco Amelia, İtalyan futbolcu
- 1984 - Engin Atsür, Türk basketbolcu
- 1986 - Selen Seyven, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu
VEFAT EDENLER
- 1657 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1608)
- 1791 - Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau, Fransız siyasetçi (d. 1749)
- 1872 - Samuel Morse, Amerikalı mucit (d. 1791)
- 1873 - Melek Cihan Hanım, İran Şahı Muhammed Şah'ın eşi (d. 1805)
- 1891 - Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1823)
- 1891 - Albert Pike, Amerikalı şair, general ve 33. Derece Büyük Mason Üstadı (d. 1809)
- 1914 - Paul Heyse, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1830)
- 1923 - Topal Osman, Türk asker (d. 1883)
- 1928 - Theodore Richards, Amerikalı kimyacı (d. 1868)
- 1948 - Sabahattin Ali, Türk yazar (d. 1907)
- 1953 - Hugo Sperrle, Alman mareşal (d. 1885)
- 1966 - C. S. Forester, İngiliz yazar (d. 1899)
- 1972 - Takamatsu Toshitsugu, Japon dövüş sanatları ustası (d. 1889)
- 1974 - Georges Pompidou, Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1911)
- 1987 - Buddy Rich, Amerikalı müzisyen (d. 1917)
- 1992 - Necdet Evliyagil, Türk şair ve milletvekili (d. 1927)
- 1995 - Hannes Alfvén, İsveçli astrofizikçi (d. 1908)
- 2003 - Edwin Starr, Amerikalı şarkıcı (d. 1942)
- 2005 - İhsan Topaloğlu, Türk siyasetçi (d. 1915)
- 2005 - Papa II. John Paul, Katolik kilisesinin Polonya kökenli ilk lideri (d. 1920)
- 2007 - Ömer Abuşoğlu, Türk siyasetçi (d. 1951)
- 2008 - Yakup Satar, Türk İstiklal Madalyası sahibi ve İstiklal Savaşı'nı yaşamış son gazi (d. 1898)
- 2012 - Neslişah Sultan, son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in ve son Halîfe Abdülmecit’in torunu (d. 1921)
- 2013 - Jesús "Jess" Franco (Jesús Franco Manera) İspanyol yönetmen, aktör ve senarist (d. 1930)
- 2013 - Milo O'Shea, İrlandalı aktör (d. 1926)
- 2015 - Manoel Cândido Pinto de Oliveira, Portekizli tanınmış film yönetmeni (d. 1908)
- 2015 - Steve Stevaert, Belçikalı siyasetçi ve eski bakan (d. 1954)
- 2016 - Gallieno Ferri, İtalyan çizgi roman sanatçısı ve illüstratör (d. 1929)
- 2016 - Adil Adilzade, Azeri asker (d. 1993)
- 2016 - Leandro Barbieri (bilinen adları: El Gato Barbieri ve Kot Barbieri), Arjantinli caz müzisyeni, bestecisi ve saksofoncu (d. 1932)
- 2016 - Rasım Mammadov, Azeri binbaşı (d. 1977)
- 2017 - Hakan Oruçkaptan, Türk beyin ve sinir cerrahisi uzmanı (d. 1959)
- 2018 - Dursun Ali Sarıoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1936)
- 2018 - Winnie Madikizela-Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi ve aktivist (d. 1936)
- 2020 - Oskar Fischer, 1975'ten 1990'a değin Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin (ADC) dışişleri bakanı olarak görev yapmış Doğu Alman politikacı (d. 1923)
Okuyucu Yorumları 0 yorum