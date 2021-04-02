Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Nisan tarihte bugün neler oldu?

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Nisan tarihte bugün neler oldu?

Seray Üstün Seray Üstün
02.04.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihin sır dolu perdesini sizler için bir kez daha aralıyoruz. Nisan ayı içerisinde tarihte gizemli bir yolculuğa çıkıyoruz. Geçtiğimiz 2 Nisan’da tarihte neler yaşandı sizler için derledik. Dünya tarihine damga vuran 2 Nisan olayları...

Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 2 Nisan tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 2 Nisan tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor. Aynı zaman Van’dan Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi ordu birliklerinin çekilişinin yıl dönümüdür. 1-7 Son olarak 1-7 Nisan tarihleri ‘Kanserle Savaş Haftası’ olarak kabul ediliyor. Peki 2 Nisan’da dünyada ve ülkemizde neler oldu? 1 Nisan doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

ÖNEMLİ OLAYLAR

  • 1453 - Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u kuşatma harekatına başladı.
  • 1917 - ABD, fiilen I. Dünya Savaşı'na girdi.
  • 1918 - Van ve Muradiye'den Rus İmparatorluğu ve Batı Ermenistan Yönetimi'ne ait Ordu Birlikleri'nin çekilişi.
  • 1930 - Haile Selassie, kendini Etiyopya İmparatoru ilan etti.
  • 1948 - Yazar Sabahattin Ali, Bulgaristan sınırını geçmeye çalışırken, kılavuzu Ali Ertekin tarafından öldürüldü. 28 Aralık'ta tutuklanan Ertekin'in cezası indirime uğradı. Aynı yıl çıkan af yasasıyla da serbest bırakıldı.
  • 1948 - Ankara'da Opera Binası, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de katıldığı bir tören ve ardından Adnan Saygun'un "Kerem" operasıyla perdelerini açtı.
  • 1950 - Bursa Cezaevi'nde bulunan şair Nazım Hikmet'in affı için, tanınmış sanatçı, yazar ve şair gibi toplumun ileri gelenleri, toplu olarak imzaladıkları sembolik bir dilekçe ile İsmet İnönü'ye başvuru yaptı.
  • 1960 - Kayseri'ye giden CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün bulunduğu tren, Vali'nin emriyle durduruldu. Zorlukla yoluna devam edebilen İnönü, Kayseri'de 50 bin kişi tarafından karşılandı.
  • 1965 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant; Türkiye'nin, Kıbrıs özel temsilcisi Galo Plaza'nın görevine son verilmesi isteğini reddetti.
  • 1971 - Başbakan Nihat Erim, reform programını TBMM'ye sundu.
  • 1971 - TÜSİAD kuruldu.
  • 1972 - Charlie Chaplin, komünist sempatizanı olduğundan kuşkulanıldığı McCarthy döneminde, 1952'de terk ettiği ABD'ye onca yıl sonra ilk kez ayak bastı. Eski ülkesine Oscar özel ödülünü almak için gelmişti.
  • 1975 - Toronto'daki (Ontario-Kanada) CN Kulesi tamamlandı: Kule, 553,33 m ile dünyanın en yüksek 3. binası.
  • 1975 - Rus satranç ustası Anatoli Karpov, Amerikalı Bobby Fischer'in kendisine karşı müsabakaya çıkmayı reddetmesi ile, henüz 23 yaşında "dünya satranç şampiyonu" ünvânını kazandı.
  • 1976 - İlk Türk Turizm Kurultayı, İstanbul'da toplandı.
  • 1976 - Doğubayazıt ve çevresinde meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremde beş kişi öldü, 80 ev yıkıldı.
  • 1978 - Dallas dizisi, Amerikan CBS televizyonunda ilk kez yayımlandı.
  • 1982 - Arjantin, Falkland Adaları'nı işgâl etti.
  • 1984 - Soyuz T-11 uzay aracının ekip lideri Rakesh Sharma, uzaya gönderilen ilk Hint ünvânını kazandı.
  • 1987 - İstanbul'da yapılan ECO toplantısında, Türkiye, Pakistan ve İran, uzaya ortak bir haberleşme uydusu fırlatmayı kararlaştırdı.
  • 1989 - Mihail Gorbaçov, Küba lideri Fidel Castro ile görüşmek ve iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları gidermek amacıyla Havana'ya gitti.
  • 1992 - Mafya patronu John Gotti, "adam öldürmek" ve "haraç almak" suçlarından New York'ta tutuklandı.
  • 1992 - Ermenistan, Kelbecer'i işgal etti.
  • 2001 - İBDA/C örgütü lideri "Salih Mirzabeyoğlu" kod adlı Salih İzzet Erdiş, "anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkışmak" suçundan idâm cezasına çarptırıldı.
  • 2006 - ABD'de kasırga ölüm saçtı: yalnızca Tennessee'de 29 kişi öldü.
  • 2007 - Büyük Okyanus'ta meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu tsunami, Solomon Adaları'nı vurdu: 28 kişi öldü.
  • 2020 - Doğrulanmış COVID-19 vakalarının sayısı dünya çapında 1 milyonu geçti.

DOĞUM GÜNLERİ

  • 742 - Şarlman, Alman Kralı (ö. 814)
  • 1348 - IV. Andronikos Palaiologos, Bizans İmparatoru (ö. 1385)
  • 1647 - Maria Sibylla Merian, Alman entomolog, bilimsel illüstratör ve naturalist (ö. 1717)
  • 1725 - Giacomo Casanova, İtalyan yazar (ö. 1798)
  • 1805 - Hans Christian Andersen, Danimarkalı masal yazarı (ö. 1875)
  • 1827 - William Holman Hunt, İngiliz ressam (ö. 1910)
  • 1838 - Léon Gambetta, Fransız siyasetçi (ö. 1882)
  • 1840 - Émile Zola, Fransız yazar (ö. 1902)
  • 1850 - Alexandre Vallaury, Fransız asıllı mimar ve İstanbullu levanten (ö. 1921)
  • 1862 - Nicholas Murray Butler, Amerikalı eğitimci, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi (ö. 1947)
  • 1875 - Walter Chrysler, Amerikalı otomobil üreticisi (ö. 1940)
  • 1891 - Max Ernst, Alman gerçeküstücü ressam (ö. 1976)
  • 1899 - Peyami Safa, Türk yazar ve gazeteci (ö. 1961)
  • 1914 - Alec Guinness, İngiliz tiyatro ve sinema oyuncusu (ö. 2000)
  • 1927 - Ferenc Puskás, Macar futbolcu (d. 2006)
  • 1928 - Serge Gainsbourg, Fransız şarkıcı (ö. 1991)
  • 1939 - Marvin Gaye, Amerikalı şarkıcı (ö. 1984)
  • 1948 - Ayşin Atav, Türk oyuncu
  • 1950 - Eleanor Barooshian, Amerikalı şarkıcı (ö. 2016)
  • 1960 - Muhammed Micarul Kayes, Bangladeşli bürokrat ve diplomat (ö. 2017)
  • 1962 - Clark Gregg, Amerikalı aktör, yönetmen ve senarist
  • 1967 - Ali Koç, Türk iş adamı
  • 1969 - Mariella Ahrens, Alman oyuncu
  • 1972 - Ashraf Saber, İtalyan atlet
  • 1974 - Tayfun Korkut, Türk futbolcu
  • 1975 - Pedro Pascal, Şili asıllı Amerikalı oyuncu
  • 1976 - Korel Cezayirli, Türk oyuncu
  • 1976 - Pattie Mallette, Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın annesi
  • 1977 - Michael Fassbender, Alman-İrlandalı aktör
  • 1979 - Aslı Tandoğan, Türk dizi ve sinema oyuncusu
  • 1979 - Bengü, Türk şarkıcı
  • 1979 - Grafite, Brezilyalı futbolcu
  • 1982 - Marco Amelia, İtalyan futbolcu
  • 1984 - Engin Atsür, Türk basketbolcu
  • 1986 - Selen Seyven, Türk dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu

VEFAT EDENLER

  • 1657 - III. Ferdinand, Kutsal Roma İmparatoru (d. 1608)
  • 1791 - Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau, Fransız siyasetçi (d. 1749)
  • 1872 - Samuel Morse, Amerikalı mucit (d. 1791)
  • 1873 - Melek Cihan Hanım, İran Şahı Muhammed Şah'ın eşi (d. 1805)
  • 1891 - Ahmet Vefik Paşa, Osmanlı Sadrazamı (d. 1823)
  • 1891 - Albert Pike, Amerikalı şair, general ve 33. Derece Büyük Mason Üstadı (d. 1809)
  • 1914 - Paul Heyse, Alman yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1830)
  • 1923 - Topal Osman, Türk asker (d. 1883)
  • 1928 - Theodore Richards, Amerikalı kimyacı (d. 1868)
  • 1948 - Sabahattin Ali, Türk yazar (d. 1907)
  • 1953 - Hugo Sperrle, Alman mareşal (d. 1885)
  • 1966 - C. S. Forester, İngiliz yazar (d. 1899)
  • 1972 - Takamatsu Toshitsugu, Japon dövüş sanatları ustası (d. 1889)
  • 1974 - Georges Pompidou, Fransa Cumhurbaşkanı (d. 1911)
  • 1987 - Buddy Rich, Amerikalı müzisyen (d. 1917)
  • 1992 - Necdet Evliyagil, Türk şair ve milletvekili (d. 1927)
  • 1995 - Hannes Alfvén, İsveçli astrofizikçi (d. 1908)
  • 2003 - Edwin Starr, Amerikalı şarkıcı (d. 1942)
  • 2005 - İhsan Topaloğlu, Türk siyasetçi (d. 1915)
  • 2005 - Papa II. John Paul, Katolik kilisesinin Polonya kökenli ilk lideri (d. 1920)
  • 2007 - Ömer Abuşoğlu, Türk siyasetçi (d. 1951)
  • 2008 - Yakup Satar, Türk İstiklal Madalyası sahibi ve İstiklal Savaşı'nı yaşamış son gazi (d. 1898)
  • 2012 - Neslişah Sultan, son Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in ve son Halîfe Abdülmecit’in torunu (d. 1921)
  • 2013 - Jesús "Jess" Franco (Jesús Franco Manera) İspanyol yönetmen, aktör ve senarist (d. 1930)
  • 2013 - Milo O'Shea, İrlandalı aktör (d. 1926)
  • 2015 - Manoel Cândido Pinto de Oliveira, Portekizli tanınmış film yönetmeni (d. 1908)
  • 2015 - Steve Stevaert, Belçikalı siyasetçi ve eski bakan (d. 1954)
  • 2016 - Gallieno Ferri, İtalyan çizgi roman sanatçısı ve illüstratör (d. 1929)
  • 2016 - Adil Adilzade, Azeri asker (d. 1993)
  • 2016 - Leandro Barbieri (bilinen adları: El Gato Barbieri ve Kot Barbieri), Arjantinli caz müzisyeni, bestecisi ve saksofoncu (d. 1932)
  • 2016 - Rasım Mammadov, Azeri binbaşı (d. 1977)
  • 2017 - Hakan Oruçkaptan, Türk beyin ve sinir cerrahisi uzmanı (d. 1959)
  • 2018 - Dursun Ali Sarıoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1936)
  • 2018 - Winnie Madikizela-Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi ve aktivist (d. 1936)
  • 2020 - Oskar Fischer, 1975'ten 1990'a değin Alman Demokratik Cumhuriyeti'nin (ADC) dışişleri bakanı olarak görev yapmış Doğu Alman politikacı (d. 1923)
Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 1 Nisan tarihte bugün neler oldu?Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 1 Nisan tarihte bugün neler oldu?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...Tüyler ürpertti: Daha da yakından baktığımda...
Baykuşu görebiliyor musunuz?Baykuşu görebiliyor musunuz?
Vali, gizli cenneti paylaştı: Temaşaya var mısınız?Vali, gizli cenneti paylaştı: Temaşaya var mısınız?
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç Sabahattin Ali Van Aslı Tandoğan Bengü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sosyal medya kullanmayı reddettiler! Sebepleri şaşırttı

Sosyal medya kullanmayı reddettiler! Sebepleri şaşırttı

İki sanatçı kardeşin öyküsü! Eniştesiyle evlendi, ablası küstü

İki sanatçı kardeşin öyküsü! Eniştesiyle evlendi, ablası küstü

Televizyondaki sunucunun sesine tahammül edemiyor

Televizyondaki sunucunun sesine tahammül edemiyor

Dünyanın en küçük çifti! Aşkları rekorlar kitabına girdi

Dünyanın en küçük çifti! Aşkları rekorlar kitabına girdi

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

Bilimin çarpıcı yüzü! Tarihin en korkunç deneyi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırmızı Oda Nihal ve Zafer’in gerçek hikayesi ortaya çıktı

Kırmızı Oda Nihal ve Zafer’in gerçek hikayesi ortaya çıktı

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

Kalçası ve cinsel organı nedeniyle zulme uğradı!

En zengin aile! Rothschild üyeleri ve ilginç komplo teorileri

En zengin aile! Rothschild üyeleri ve ilginç komplo teorileri

Diğer Haberler

TV yayın akışı 2 Nisan 2021 Cuma! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

2 Nisan 2021 Cuma: TV yayın akışı

Albert Einstein’in birbirinden ilginç ve katı şartlara sahip olan evlilik sözleşmesi tarihe damga vurdu

Albert Einstein’in şartları ‘pes’ dedirten evlilik sözleşmesi

Görsel yeteneğinizi arttırın! Görselde saklanan baykuşu ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Baykuşu görebiliyor musunuz?

Türk karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun çizimleri kripto sanatla değerlenecek

Kral Şakir ve Fil Necati’nin çizimleri dijitalde

Rahatsızlığı nedeniyle tüm vücudu kıllarla kaplı olan Julia Pastrana’nın hüzünlü hikayesi

Hastalığını umursamadılar! Dış görünüşünden dolayı zulme uğradı

Merak edilen soru! Havaalanında el konulan eşyalara gerçekte ne oluyor?

Havaalanında el konulan eşyalara ne oluyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.