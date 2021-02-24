Tarihin tozlu sayfalarına gömülen olayları gün yüzüne çıkartıyoruz! 24 Şubat tarihte bugün neler oldu?

‘Dünya bir toz bulutuydu’ demeden önce sizler için dünya tarihine damga vuran olayları derledik. Türkiye’de ve dünyada birçok gelişmeye gebe olan 24 Şubat tarihinde yaşanan olayları sizler için mercek altına aldık. 24 Şubat Trabzon’un Rus ve Ermeni işgalinden kurtuluşu olarak kutlanıyor. Peki 24 Şubat’ta dünyada ve ülkemizde neler oldu? 24 Şubat doğan ve vefat eden önemli isimler kimler? İşte detaylar...

DOĞUM GÜNLERİ

1304 - İbn Battuta, Faslı gezgin ve yazar (ö. 1369)

1500 - V. Karl, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1558)

1567 - Jindřich Matyáš Thurn, Çek asilzade (ö. 1640)

1619 - Charles Le Brun, Fransız ressam (ö. 1690)

1786 - Wilhelm Grimm, Alman masal yazarı (özellikle çocuklar için Alman halk şarkı ve masallarını derleyerek folklor bilimine öncülük eden) (ö. 1859)

1814 - Emil Dessewffy, Macar muhafazakâr politikacı (ö. 1866)

1824 - Henri Alfred Jacquemart, Fransız heykeltıraş (ö. 1896)

1831 - Leo von Caprivi, Almanya şansölyesi olan asker ve devlet adamı (ö. 1899)

1846 - Luigi Denza, İtalyan besteci (ö. 1922)

1885 - Fuat Umay, Türk siyasetçi (ö. 1963)

1921 - Abe Vigoda, Amerikalı film ve dizi oyuncusu (ö. 2016)

1932 - John Vernon, Kanadalı aktör (ö. 2005)

1934 - Bettino Craxi, İtalyan politikacı ve sosyalist lider (ö. 2000)

1935 - Hasna Begum, Bangladeşli filozof ve kadın hakları savunucusu (ö. 2020)

1936 - Ferit Edgü, Türk öykücü, şair, romancı ve deneme yazarı

1940 - Yüksel Pazarkaya, Türk yazar

1943 - Cihat Tamer, Türk sinema, tiyatro ve dizi film oyuncusu

1951 - Garo Mafyan, Ermeni asıllı Türk besteci ve aranjör

1953 - Selman Ada, Türk besteci, orkestra şefi ve piyanist

1955 - Alain Prost, Fransız yarış pilotu

1955 - Steve Jobs, Amerikalı bilgisayar öncülerinden (ö. 2011)

1961 - Mustafa Armağan, Türk araştırmacı yazar ve gazeteci

1971 - Pedro de la Rosa, İspanyol Formula 1 pilotu

1973 - Chris Fehn, Amerikalı müzisyen, Slipknot'un perküsyon ve geri vokalcisi

1973 - Tuna Kiremitçi, Türk yazar

1987 - Kim Kyu Jong, Güney Koreli şarkıcı ve DJ, SS501 üyesi

1991 - Semih Kaya, Türk futbolcu