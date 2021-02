Daft Punk grubu ayrıldı! Efsane müzik grubu hakkında daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler..

Disko kültürünü bambaşka bir noktaya taşımayı başaran Daft Punk grubu üyeleri kendilerine has giyim tarzlarıyla gizem oluşturmayı başarmıştı. Bir döneme damga vuran grup üyeleri “Harder, Better, Faster, Stronger”, “Get Lucky” ve “Around the World” gibi parçalarla adeta listeleri alt üst etti. 22 Şubat 2021 tarihinde Youtube üzerinden yayınladıkları Epilogue isimli bir video ile yollarını ayırdığını duyurdu. Hayranlarının yeni şarkı beklediği grubun ayrılık haberi elektronik müzik sevenleri derinden üzdü. Ayrılık kararının sonrasında ise grup hakkındaki bilgiler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sizler için bu efsanevi ikiliyle ilgili birbirinden ilginç bilgileri araştırdık.

ADINI SONRADAN ALDI

Daft Punk, adını Melody Maker isimli bir müzik dergisi sayesinde alındı. Dergi, ikilinin müzik türünü “daft punky” olarak tanımlamıştı. Bu tanım hoşuna giden efsanevi isimler grup adını bu söylemden ilham alarak “Daft Punk” olarak belirledi.

THE SIMPSONS’A KONU OLDU

'The Day The Earth Stood Cool' başlıklı bölümde Disco Stu, Daft Punk kaskı takıyordu. 9 Aralık 2012 yılında yayınlanan bölümde Daft Punk robot kıyafetiyle efsanevi müzik grubuna gönderme yapıldı.