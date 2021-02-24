Daft Punk grubu ayrıldı! Efsane müzik grubu hakkında daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgiler..

Disko kültürünü bambaşka bir noktaya taşımayı başaran Daft Punk grubu üyeleri kendilerine has giyim tarzlarıyla gizem oluşturmayı başarmıştı. Bir döneme damga vuran grup üyeleri “Harder, Better, Faster, Stronger”, “Get Lucky” ve “Around the World” gibi parçalarla adeta listeleri alt üst etti. 22 Şubat 2021 tarihinde Youtube üzerinden yayınladıkları Epilogue isimli bir video ile yollarını ayırdığını duyurdu. Hayranlarının yeni şarkı beklediği grubun ayrılık haberi elektronik müzik sevenleri derinden üzdü. Ayrılık kararının sonrasında ise grup hakkındaki bilgiler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sizler için bu efsanevi ikiliyle ilgili birbirinden ilginç bilgileri araştırdık.
Daft Punk, adını Melody Maker isimli bir müzik dergisi sayesinde alındı. Dergi, ikilinin müzik türünü “daft punky” olarak tanımlamıştı. Bu tanım hoşuna giden efsanevi isimler grup adını bu söylemden ilham alarak “Daft Punk” olarak belirledi.
'The Day The Earth Stood Cool' başlıklı bölümde Disco Stu, Daft Punk kaskı takıyordu. 9 Aralık 2012 yılında yayınlanan bölümde Daft Punk robot kıyafetiyle efsanevi müzik grubuna gönderme yapıldı.
2008 Grammy Ödül törenine katılan Daft Punk, hayranlarını sevindirecek bir sürpriz yaptı. Kanye West’e “Stronger” isimli parçada eşlik eden ikili, bu performansla ilk defa televizyona çıkmış oldu.
Daft Punk’ın son zamanlarda giydiği tüm kıyafetler Saint Laurent’in yaratıcı yönetmenliğini yapan Hedi Slimane tarafından tasarlandı. Metin ve animasyon yansıtabilen bu kaskların yaklaşık 65 bin dolara mal olduğu düşünülüyor.
Grubun sevilen üyelerinden Guy-Manuel’e göre Primal Scream’in Screamadelica albümü, grup için önemli bir ilham kaynağı oldu. İkili, gençliklerinde sıkı bir Barry Manilow hayranıydı. Bunu her fırsatta dile getirmekten çekinmiyorlardı.
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