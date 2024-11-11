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  4. Tarihte bir ilk! Bu kadarı beklenmiyordu: 45 milyon liraya satıldı... 4 milyona alınır diye düşünülüyordu

Tarihte bir ilk! Bu kadarı beklenmiyordu: 45 milyon liraya satıldı... 4 milyona alınır diye düşünülüyordu

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 08:25
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Yapay zeka ve robotlar giderek hayatımızda daha geniş bir yer kaplamaya başlarken sanat ve açık artırma tarihinde de bir ilk yaşandı. İlk defa bir robotun yaptığı tablo açık artırmada 1,32 milyon dolara satıldı. Söz konusu tablonun 120 bin dolar ila 180 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu. Fakat beklenenin çok üzerinde bir rakam gerçekleşti. Ai-Da isimli o robot ise "İnsan sanatçıların yerini almayı hedeflemiyorum" dedi.

Tarihte bir ilk! Bu kadarı beklenmiyordu: 45 milyon liraya satıldı... 4 milyona alınır diye düşünülüyordu

Sanat tarihinde bir ilk yaşandı. İlk kez bir robotun yaptığı tablo açık arttırmada satıldı ve tam 1,32 milyon dolara yani 45 milyon liraya alıcı buldu.

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NTV'de yer alan habere göre; bir robotun yaptığı tablo ilk kez açık arttırmada satıldı. Üstelik rekor fiyata alıcı buldu. Ai-Da isimli robot yaptığı tabloyla tarihe geçti. Modern bilgisayarın babası olarak görülen İngiliz bilim insanı Alan Turing'in portresi olan tablonun 120 bin dolar ila 180 bin dolara alıcı bulması bekleniyordu.

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Tablo beklenenin çok üzerinde bir fiyata, 1,32 milyon dolara satıldı. İlk kez büyük bir müzayede evi bir robotun yaptığı tabloyu açık arttırmada satarken insansı robot ayda insanların yerini almayacağını söylüyor.

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"İNSAN SANATÇILARIN YERİNİ ALMAYI HEDEFLEMİYORUM"

Ai-Da şöyle konuştu: "İnsan sanatçıların yerini almayı hedeflemiyorum. Yapay zekanın riskler ve sınıflar göz önüne alınarak nasıl olumlu bir şekilde kullanılabileceğini göstermek istiyorum. İnsanlar gibi duygularım yok ama onlar benim tablomu gördüklerinde duygulandıklarını söylüyorlar"

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Son satışın yapay zekanın sanatla giderek bütünleşmesinin bir göstergesi olduğuna da dikkat çekiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka robot tablo
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