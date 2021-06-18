Tarihteki en acımasız Viking! ‘Kemiksiz’ lakabıyla anılan Ivar’ın hikayesi filmlere konu oldu

Vikingler, tarihteki en güçlü halklardan biridir. 8. ve 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa’da birçok yeri fetheden Vikingler, hayatlarının büyük bir bölümü denizlerde geçirdi. Tarih sahnesinde Vikingler, İskandinavyalı korsanlar olarak anıldı. Vikinglerin altın çağı M.S. 700 yılında başladı. Özellikle 8. ve 9. yüzyıllarda Avrupa’da büyük seferler düzenleyerek başarılara imza attılar.

‘Kemiksiz Ivar’ olarak bilinen savaşçı ise Viking tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Viking komutanlarından biri olan Ivar’ın 9. yüzyılda İngiliz kıyılarında karaya çıkan Vikingler arasında olduğu iddia ediliyor. Ivar, İngiltere tarafından cehenneme gönderilmesi gereken bir düşman, Vikingler açısından ise insanüstü güçlere sahip bir yaşayan tanrı olarak tanımlandı.

Kemiksiz Ivar’ın lakabı aslında onun tek başına ayakta duramamasından kaynaklanıyordu. Ivar birinin desteği olmadan yürüyemiyordu. Ancak buna rağmen herkese kök söktüren bir savaşçıydı. Ivar’ın doğumu da aslında bir efsaneye konu oldu. Efsaneye göre, Ivar’ın annesi bir Şaman olan Aslaug ve babası ise meşhur Viking Kralı Ragnar Lodbrok. Aslaug, çocuk sahibi olmak için evliliklerinin üzerinden 3 gün geçmesi konusunda eşini uyardı. Ancak Ragnar bu uyarıya kulak asmadı ve Aslaug ile zorla birlikte oldu. Sonuç olarak Kemiksiz Ivar dünyaya geldi. Viking geleneklerine göre Ivar gibi doğan birinin öldürülmesi gerekiyordu. Ancak Ivar, Ragnar Lodbrok’un oğlu olduğu için öldürülmedi.