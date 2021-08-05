Tarık Mengüç koronavirüse yakalandı. Bazı şüphelerinden dolayı hastaneye gittiğini ve test yaptırdıktan sonra sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Tarık Mengüç aşı olduğunu da söyledi.

Kendisini çok iyi koruduğunu ve aşı olmasına karşın koronavirüse yakalandığını da söyleyen Mengüç, sevenlerine bu üzücü haberi verdiği için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Mengüç yayında Muğla ve Antalya’da devam eden yangınlarda yaşamını yitiren insanlar, yanarak kül olan ormanlar ve ormanlarda yaşayan canlılar için gözyaşlarını tutamadı.

Program sonunda, tüm canlılara, doğaya ve herkese dua ederek "Allahım bize rahat nefes almayı nasip etsin, birbirimizi kırmayalım, birbirimizi üzmeyelim. Sevenlerimi çok seviyorum, Allah öyle bir yağmur yağdırsın ki yangın bölgelerindeki tüm yağmurları söndürsün, yayını dinleyen herkesi çok seviyorum, herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

