Tarık Mengüç'ten kayınbiraderine uzaklaştırma!

'Şakşuka' şarkısıyla bir döneme damga vuran Tarık Mengüç'ün başı eşinin kardeşi İsmet S. ile dertte. Uzun süredir kavgalı olan Mengüç ve İsmet S. alacak-verecek davası yüzünden tartışma yaşadı. Ünlü şarkıcı, kayınbiraderinin kendisini ve ailesini tehdit etmesi sonrasında soluğu savcılıkta aldı.

3 AY UZAKLAŞTIRMA

HaberTürk'ten Aytekin Teker'in haberine göre, Tarık Mengüç, 'Aileme zarar vermesinden korkuyorum' diyerek şikayetçi oldu. Mahkeme İsmet S. hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı verdi.

12 YILLA YARGILANDI

2012'de ekonomik sıkıntıya düşen şarkıcı Tarık Mengüç, bir bankadan kredi başvurusu yapmıştı. Başvurusu reddedilen Mengüç, kayınbiraderi İsmet S. ve kredi takip işleri yapan Emin Faruk A.'nın yardımıyla kredi çekmişti.

