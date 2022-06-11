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Tarık Tarcan'dan gün batımı paylaşımı

11.06.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yıllara damga vuran ünlü oyuncu Tarık Tarcan, Bozburun'daki evinde gün batımını izlerken çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Tarık Tarcan'dan gün batımı paylaşımı

Katıldığı mankenlik yarışmasında birinci seçilerek şöhret kapısını aralayan ve 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri olan Tarık Tarcan (64), sinema ile mankenliği bıraktıktan sonra Marmaris'in şirin kasabası Bozburan'a yerleşmişti.

Özellikle 80'li yıllarda, Müjde Ar, Hülya Avşar, Ahu Tuğba, Sevtap Parman, Aydan Şener ve Serpil Çakmaklı gibi ünlü isimlerle başrol oynayan Tarcan, sakin bir hayat sürdürmeyi tercih etmişti.

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"BOZBURUN'DA AKŞAM OLUYOR"

Ünlü oyuncu, Bozburun'da deniz manzaralı evinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Tarık Tarcan, bu gönderisine, "Bozburun'da akşam oluyor... Yalnızlığın arkasından ay çıkmakta..." notunu düştü.

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