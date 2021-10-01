Tarık Ünlüoğlu'nun ölüm yıl dönümünde oyuncu eşi Gülenay Kalkan'dan duygusal paylaşım

Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Testere Necmi karakteriyle hafızlarda yer edinen son olarak Oktay Kaynarca ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, akciğer kanseri nedeniyle1 Ekim 2019 günü 61 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sevilen sanatçı ölümünün 2. yıl dönümünde özlemle anılıyor.

Tarık Ünlüoğlu'nun kendi gibi oyuncu eşi Gülenay Kalkan sosyal medya paylaşımı ile yürek burktu.

Gülenay Kalkan usta oyuncunun fotoğraf kareleri ile yaptığı paylaşıma "Öteki aleme geçişinin 2. Yılı… Yüreğimde sönmeyen ateşin, gözümün gördüğü her yerde, her şeyde sen varsın, canım sevgilim... Buluşuncaya kadar..." notunu düştü.



