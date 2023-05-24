Tarkan 2. tur seçim için yeniden sandığa koştu! Oyunu kullandı

Türkiye, tarihinde ilk kez ikinci tur seçimi görecek. 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandıklar kurulacak. Yurt dışında ise ikinci tur seçim için oy verme işlemi başladı. Megastar, seçim 2. tura kalınca bir kez daha sandık başına koştu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tarkan pandemi döneminden beri eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya’yla iş dışında kalan zamanını Düsseldorf’taki evinde geçiriyor. 8 Mayıs’ta Düsseldorf Başkonsolosluğu’nda oyunu kullanan Megastar, seçim 2. tura kalınca bir kez daha sandık başına gitti.

Mütevazı kişiliğiyle kalpleri fetheden Tarkan, gurbetçilerin isteklerini kırmadı ve tek tek fotoğraf çektirdi.

Tarkan ilk seçimde oy paylaşımı yapmıştı. Yurt dışında yaşayan şarkıcı oyunu kullandığı anları paylaşarak "Vatana millete hayırlı olsun" ifadelerini kullanmıştı.



