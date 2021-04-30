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Tarkan 5 yıl sonra paylaştı! Nikah öncesi hazırlık pozu

30.04.2021 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2016 yılında Pınar Dilek ile nikah masasına oturan Tarkan'dan 5 yıl sonra hazırlık fotoğrafı geldi. Megastar Tarkan, büyük bir aşkla evliliğe yelken açtığı Pınar Dilek ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Tarkan 5 yıl sonra paylaştı! Nikah öncesi hazırlık pozu

Megastar Tarkan, 2016 yılında Almanya'da yaşayan hayranı Pınar Dilek ile nikah masasına oturdu.

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Tarkan'ın Tarabya’daki villasında gerçekleşen törende Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, abisi Hakan ve kardeşi Adnan Tevetoğlu da hazır bulunurken, Pınar Dilek'in Almanya'da yaşayan ailesi Türkiye'ye geldi.

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Türk basını kadar Alman basınında da geniş yankı bulan nikah töreni için hazırlıklar günler öncesinden başladı.

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Tarkan, nikah öncesi çekilen hazırlık fotoğrafını dün Instagram sayfasında paylaştı.Altına da "5 yıl önce bugün...Nikah öncesi son rötuşlar...Daha nice 5 yıllara can Pınar’ım" notunu düştü.
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Çift, 2017 yılında Ren Nehri kıyısındaki Flora im Botanischen Garten'da düğün yaptı. Pınar Dilek ve Tarkan, düğün öncesi Sedat Mehder’in objektifine poz verdi.


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