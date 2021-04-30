Tarkan 5 yıl sonra paylaştı! Nikah öncesi hazırlık pozu

Megastar Tarkan, 2016 yılında Almanya'da yaşayan hayranı Pınar Dilek ile nikah masasına oturdu.

Tarkan'ın Tarabya’daki villasında gerçekleşen törende Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu, abisi Hakan ve kardeşi Adnan Tevetoğlu da hazır bulunurken, Pınar Dilek'in Almanya'da yaşayan ailesi Türkiye'ye geldi.

Türk basını kadar Alman basınında da geniş yankı bulan nikah töreni için hazırlıklar günler öncesinden başladı.

Tarkan, nikah öncesi çekilen hazırlık fotoğrafını dün Instagram sayfasında paylaştı.Altına da "5 yıl önce bugün...Nikah öncesi son rötuşlar...Daha nice 5 yıllara can Pınar’ım" notunu düştü.



Çift, 2017 yılında Ren Nehri kıyısındaki Flora im Botanischen Garten'da düğün yaptı. Pınar Dilek ve Tarkan, düğün öncesi Sedat Mehder’in objektifine poz verdi.



