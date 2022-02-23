Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkardığı 'Geççek' isimli şarkısıyla çok konuşulan Tarkan, önceki gün Levent'te görüntülendi.

Özel arabası ile evinden çıkan ve soluğu stüdyosunda alan ünlü şarkıcı, basın mensuplarına görüntü vermemek için herkesi seferber etti.

'MEGA' ÖNLEM!

Siyah filmle kaplı otomobilinin içinde zar zor objektiflere yansıyan Tarkan, arabasından inmeden garaj kapısının açılmasını istedi. Görevlilerin isteğini yerine getirmesinden sonra da aracından inmeyen 'Megastar', kepenklerin kapanmasını bekledi.



TEDBİRİ ELDEN BIRAKMADI

Yine tedbiri elden bırakmayan şarkıcı, bir süre daha aracından inmeyerek, görevlilerin etrafa dikkatlice bakmasını ve görüntü alınmamasını istedi.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Tarkan, sonrasında hızlıca stüdyoya girdi.



