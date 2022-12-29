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Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Acayip şeyler olacak! Cem Yılmaz ve Ata Demirer de yorum yaptı

29.12.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik kariyerinin 30’uncu yılını dolduran Tarkan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sevenlerine teşekkür etti. 50 yaşındaki Megastar, “Hissediyorum acayip şeyler olacak" ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz ve Ata Demirer de Tarkan'ın paylaşımına yorum yaptı.

Tarkan'dan 30. sanat yılı paylaşımı: Acayip şeyler olacak! Cem Yılmaz ve Ata Demirer de yorum yaptı

Megastar Tarkan, 'Geççek'in ardından 'Son Durak' şarkısıyla gündeme gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Megastar, müzikal kariyerinde 30 yılı doldurdu.

"KARİYERİMİN 30 YILI DOLMUŞ HABERİM YOK"

Ünlü şarkıcı, 30. sanat yılını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Tarkan yayınladığı kareye; "Birkaç gün önce müzikal kariyerimin 30 yılı dolmuş haberim yok. Sizlerin o güzel paylaşımlarınızla fark ettim" dedi.

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"KIL BİR ŞARKIYLA MERHABA DEMİŞTİM SİZLERE"

"Yırtık kotumla, deri montumla, 'Kıl' bir şarkıyla merhaba demiştim sizlere" diyen Tarkan, "Bir ara da sarı ekoseli kıyafetimle. Ne ara geçti bu yıllar bilmiyorum ama acısıyla, tatlısıyla çok güzel geçtiler. Temennim daha uzun yıllar müzik aşkıyla, güzel şarkılarla, projelerle, yeni heyecanlarla, sürprizlerle bu yolculuğa devam etmek. Tabi ki sağlık oldukça inşallah" ifadelerini kullandı.

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"İYİ Kİ VARSINIZ"

Megastar, sözlerini "Ama aramızdaki bu güçlü, köklü bağ ve yüreğimde hissettirdiğiniz sevginiz hep oldukça kim tutabilir ki beni/bizi. Ve hissediyorum daha acayip şeyler olacak. Geçen 30 yıldaki sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve bağlılığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum" diye noktaladı.

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ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Tarkan'ın paylaşımına kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum yağdı. Ata Demirer, Megastar'a "Devam" yorumunu yaptı. Cem Yılmaz ise "30 yıl ama dolu bir 30 yıl. Her zaman en güzelini paylaştığın nice güzel yıllara" ifadelerini kullandı.

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