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Tarkan’dan çevre kirliliğine karşı uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, sosyal medya sayfasından çevre kirliliğine dikkat çekmek için bir video paylaştı. Tarkan, "Bu gidişata 'Dur' demezsek, 2025 yılında denizlerde her 3 ton balığa karşılık, 1 ton plastik atık olacak" dedi.

Tarkan’dan çevre kirliliğine karşı uyarı

Doğaya büyük bir aşk ve tutkuyla bağlı olduğunu her fırsatta dile getiren Tarkan, ‘Yedinci Kıta'ya vurgu yaptı. Megastar, İstanbul Bienali'yle hazırladıkları video'yu sosyal medya sayfasından paylaştı.

Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımına ise “Plastiğin yarattığı tehlike sınırları, kıtaları, denizleri ve içinde bulunduğumuz zamanı aştı. Bizim bir anlık konforumuz tüm canlıların geleceğini tehlikeye sokuyor. Dur diyelim artık buna! Hayatımızdan eksilttiğimiz her bir plastik atık, yeryüzü için fazladan bir nefes demek. Bunu birlikte başarabiliriz. Tüm kalbimle inanıyorum” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Tarkan çevre kirliliği

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