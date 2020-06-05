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Tarkan'dan koronavirüs paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

Megastar Tarkan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından koronavirüs paylaşımında bulundu. Şarkıcı, 'tbt' notu ile maske ve eldivenli pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Tarkan'dan koronavirüs paylaşımı

Yaklaşık iki ayı aşkın bir süredir eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Lila ile birlikte evinde izole olan şarkıcı Tarkan, bu süreçte gerekli tedbiri elden bırakmıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan şarkıcı, perşembe gününde birçok kişinin seneler önce çekildiği eski fotoğraflarını 'tbt' (Throwback Thursday) notu ile yayınlamasının aksine farklı bir paylaşımda bulundu.

Tarkan, maske ve eldiven ile çekildiği bir kareyi ''tbt' Korona" ifadelerini kullanarak Instagram hesabına ekledi.

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