Tarkan'ın eşi dadı istemedi

Tarkan Tevetoğlu, herkesten sakladığı 5 yıllık sevgilisi Pınar Dilek ile 29 Nisan 2016’da İstanbul’da evlenmişti. Malum; Tarkan baba olmaya hazırlanıyor.

NORMAL DOĞUM İSTİYOR

Karısı, kızlarına 6.5 aylık hamile. Doğum Pınar Tevetoğlu’nun doğup büyüdüğü Almanya’da gerçekleşecek. Gelin hanım sezaryen değil, normal doğum istiyor. Tarkan da bu kutsal anda eşinin yanında olmayı, elinden tutmayı planlıyor.

Tarkan-Pınar Tevetoğlu kızları doğar doğmaz dadı tutmayacak. Bu, çiftin ortak kararı. Birinci yaşına kadar kendileri bakacak, bebeklerinin her şeyiyle bizzat ilgilenecekler. Pınar Tevetoğlu’nun sadece ev işlerinde bir yardımcısı olacak.

