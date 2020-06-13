MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 09:06 | Son Güncelleme

İlk albümünü çıkardığında Megastar Tarkan'ın kuzeni olduğu için başına gelmeyen şeyin kalmadığını söyleyen Cenk Tevetoğlu, mahkeme kararıyla "Tevetoğlu" olan soyadını "Tevet" olarak değiştirdi.

Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

20 yıllık müzik kariyeri bulunan Cenk Tevetoğlu, yıllar boyunca Megastar Tarkan Tevetoğlu’nun kuzeni olarak anıldığı için soyadını değiştirme kararı aldı.

VİRÜS TEDAVİSİ GÖRÜRKEN ŞARKI YAZDI

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanan ve bir süre hastanede yatan Cenk Tevet, “Salgın” isimli son şarkısını bestelerken hastanede çok duygu yüklü zamanlar geçirdiğini, ölümü çok yakınında hissederken bu melodilerin aklında döndüğünü ve bu şarkıyı yazdığını söyledi. İlk albümünü Cenk Tevetoğlu olarak çıkardığında başına gelmeyenin kalmadığını Tarkan'ı da bu tarz haberlerle uğraştırmak istemediğini de sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Gözyaşlarına boğulan Evrim'e Yasin'den tepki!Gözyaşlarına boğulan Evrim'e Yasin'den tepki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Brezilya'da korkunç bilanço

Brezilya'da korkunç bilanço

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

O yarışmacıyla canlı yayında konuştu: Seni nasıl diskalifiye etmedim?

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

Sevgilisinden ayrılmıyor! Kameraları görünce böyle kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 12 Haziran Cuma Survivor 2020’de Bil Bakalım ödülü ne oldu?

Survivor'da eğlenceli anlar!

Survivor Evrim oyun alanında gözyaşlarına boğuldu! Yasin'den tepki geldi

Gözyaşlarına boğulan Evrim'e Yasin'den tepki!

Zuhal Topal'la Sofrada yarışması birincisi kim oldu? Sezon finaliyle ekrana geldi! İşte 12 Haziran Cuma Zuhal Topal'la Sofrada'yı kazanan isim

Sezon finali birincisi belli oldu

Survivor'da Elif ve Nisa sakatlandı mı? Nisa parkurdan aşağıya düştü! Survivor 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Kuaförüm Sensin'de birinci kim oldu? Hangi yarışmacılar elendi? İşte Kuaförüm Sensin 12 Haziran Cuma sonuçları

Kuaförüm Sensin'in birincisi belli oldu!

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Barış ve Yasin arasında gergin anlar! İşte Survivor'da ödülü kazanan takım

Survivor'da ödülü kazanan belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.