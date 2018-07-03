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Tarkan, minik Eylül ve Leyla'nın ölümüne isyan etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.07.2018 20:33 | Son Güncelleme

Eşi Pınar Tevetoğlu hamile olan, kız çocuk babası olmak için gün sayan Megastar Tarkan, kaybolduktan sonra ölü bulunan Eylül ve Leyla'nın cinayetlerine sessiz kalmadı.

Tarkan, minik Eylül ve Leyla'nın ölümüne isyan etti

Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın, dün köye 3 km. uzaklıktaki dere yatağında cesedi bulundu. Ankara Polatlı'da da Eylül Yağlıkara (8) 22 Haziran'da sokakta oynarken kaybolmuştu. Küçük kızın cesedi geçtiğimiz cuma bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu.

Minik Eylül ve Leyla'nın ölüm haberinin ardından birçok ünlü gibi Tarkan da sessiz kalmadı. Megastar, tepkisini sosyal medya paylaşımı ile dile getirdi.

Tarkan, ''Yeter artık! Eylül'ler Leyla'lar ölmesin artık. Devlet ve hukuk bir an önce gereğini yapsın artık. Ağırlaştırılmış cezalarla bunun önüne geçilsin artık. Ülkemizde çocuklar kaçırılmasın, cinsel tacize uğramasın, öldürülmesin artık. Bu meleklerimizin ölümüne sebep olan caniler, canavarlar bunun hesabını versin artık. Çocuklarımız ölmesin artık. Yeter artık!'' ifadelerini kullandı.

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Tarkan eylül leyla

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