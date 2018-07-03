Tarkan, minik Eylül ve Leyla'nın ölümüne isyan etti

Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın, dün köye 3 km. uzaklıktaki dere yatağında cesedi bulundu. Ankara Polatlı'da da Eylül Yağlıkara (8) 22 Haziran'da sokakta oynarken kaybolmuştu. Küçük kızın cesedi geçtiğimiz cuma bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu.

Minik Eylül ve Leyla'nın ölüm haberinin ardından birçok ünlü gibi Tarkan da sessiz kalmadı. Megastar, tepkisini sosyal medya paylaşımı ile dile getirdi.

Tarkan, ''Yeter artık! Eylül'ler Leyla'lar ölmesin artık. Devlet ve hukuk bir an önce gereğini yapsın artık. Ağırlaştırılmış cezalarla bunun önüne geçilsin artık. Ülkemizde çocuklar kaçırılmasın, cinsel tacize uğramasın, öldürülmesin artık. Bu meleklerimizin ölümüne sebep olan caniler, canavarlar bunun hesabını versin artık. Çocuklarımız ölmesin artık. Yeter artık!'' ifadelerini kullandı.





