Tarkan ve eşi Pınar'dan Moskova'da el ele poz!

Megastar Tarkan, 10 yıl sonra Rusya’nın başkenti Moskova’da konser verdi. Moskova’daki Crocus City Hall isimli merkezde gerçekleşen konsere Tarkan'ın Rus hayranları akın etti.

Tarkan konser sonrasında ise eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte Moskova sokaklarını gezdi.

Kremlin Sarayı'nın önünde de poz veren Tarkan, Moskova fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

Tarkan ve eşi oturdukları bir kafede ise el ele poz verdi.

Moskova sokaklarından dolaşan Tarkan'a hayranları büyük ilgi gösterdi.





