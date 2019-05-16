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Tarkan ve eşi Pınar'dan Moskova'da el ele poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.05.2019 21:17 | Son Güncelleme

Tarkan’a konser için gittiği Moskova’da eşi Pınar Tevetoğlu da eşlik etti. Çift bir kafede el ele poz verdi.

Tarkan ve eşi Pınar'dan Moskova'da el ele poz!

Megastar Tarkan, 10 yıl sonra Rusya’nın başkenti Moskova’da konser verdi. Moskova’daki Crocus City Hall isimli merkezde gerçekleşen konsere Tarkan'ın Rus hayranları akın etti.

Tarkan konser sonrasında ise eşi Pınar Tevetoğlu ile birlikte Moskova sokaklarını gezdi.

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Kremlin Sarayı'nın önünde de poz veren Tarkan, Moskova fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.

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Tarkan ve eşi oturdukları bir kafede ise el ele poz verdi.

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Moskova sokaklarından dolaşan Tarkan'a hayranları büyük ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tarkan pınar tevetoğlu moskova

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Senelerdir kendi halinde takılıyor. 1 kere bile gece klubünden sarhoş çıktı karıyla kızla yakalandı duymadık. Bu ışıltılı hayatın hakkıni veren zengin budalalağından ise eser olmayan nami değer megastar. Allah daha çok versin ins.
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