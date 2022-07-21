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Tarkan, Yap Bi Güzellik şarkısının klibini paylaştı! "Bu tadımlığı..."

21.07.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Tarkan, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yeni şarkıcı 'Yap Bir Güzellik'in tarihini açıkladı. Klibinden bir parçayı da hayranlarıyla paylaşan Megastar "Bu tadımlığı…Klibin tamamı yarın sizlerle" notunu yazdı.

Tarkan, Yap Bi Güzellik şarkısının klibini paylaştı! "Bu tadımlığı..."

Geçtiğimiz Şubat ayında çıkardığı Geççek şarkısıyla büyük ses getiren Tarkan, yeni şarkısını duyurdu.

'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla yaz aylarında hayranlarıyla buluşacak olan Megastar klibin 22 Temmuz Cuma günü yayınlanacağını belirtti.

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GEÇÇEK OLAY OLMUŞTU

Tarkan kış aylarında Geççek ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. "Geççek geççek elbet bu da geççek. Her şeyin sonu var bu çilede bitçek" gibi sözleriyle dikkat çeken şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.
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