Tarkan, Yap Bi Güzellik şarkısının klibini paylaştı! "Bu tadımlığı..."

Geçtiğimiz Şubat ayında çıkardığı Geççek şarkısıyla büyük ses getiren Tarkan, yeni şarkısını duyurdu.

'Yap Bi Güzellik' isimli şarkısıyla yaz aylarında hayranlarıyla buluşacak olan Megastar klibin 22 Temmuz Cuma günü yayınlanacağını belirtti.

GEÇÇEK OLAY OLMUŞTU

Tarkan kış aylarında Geççek ile hayranlarının karşısına çıkmıştı. "Geççek geççek elbet bu da geççek. Her şeyin sonu var bu çilede bitçek" gibi sözleriyle dikkat çeken şarkının klibi YouTube'da izlenme rekorları kırmıştı.



