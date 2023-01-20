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Tarken ve Reynmen düet mi yapacak? Bomba iddia

20.01.2023 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan ile düet yapmak istediğini açıklayan Reynmen'in hayali gerçek oluyor. İddialara göre Reynmen’in bu projeyle ilgili önümüzdeki aylarda hareketi geçeceği tahmin ediliyor.

Tarken ve Reynmen düet mi yapacak? Bomba iddia

Tarkan ve Reynmen düetinin yolda olduğu iddiası sosyal medyayı salladı.

Reynmen Tarkan’ın müzik şirketi DMC ile anlaşmıştı. Bu anlaşma sonrası Tarkan ile düet geleceği iddiası da güçlendi.

PopBizde'nin iddiasına göre; Reynmen, daha önce Tarkan ile düet yapmayı çok istediğini de belirtmişti. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Eğer düet haberleri doğruysa 2023 yılının en büyük sürprizlerinden biri olabilir.

Bu haberlerin ardından sosyal medyada hiç kimseyi takip etmeyen Reynmen Tarkan'ı takibe aldı.

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Reynmen Tarkan para istedi

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