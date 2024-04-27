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Deniz taksi ile kanonun feci kazası! Kadıköy'de kahreden olay: Bir kişinin ayağı koptu

27.04.2024 15:52
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Sabah saatlerinde Kadıköy'de korkunç bir kaza meydana geldi. Kalamış açıklarında deniz taksi ile bir kano çarpıştı. Kazada kanodaki kadınlardan birinin ayağı koptu.

Deniz taksi ile kanonun feci kazası! Kadıköy'de kahreden olay: Bir kişinin ayağı koptu

Kadıköy Kalamış açıklarında deniz taksi ve kano çarpıştı. Kanoda bulunan ve çarpışmanın etkisiyle yaralanan iki kadın hastaneye kaldırıldı. Kadınlardan birinin ayağının koptuğu öğrenildi.

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YELKENLİLER KURTARDI

Kaza, Kadıköy Kalamış açıklarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre denizde seyir halinde olan deniz taksi ile, üzerinde yabancı uyruklu iki kadının bulunduğu kano çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın yaralanarak denize düştü. Kadınlar, olay yeri yakınında olan bir yelkenlideki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sudan çıkarılan yaralı kadınlar daha sonra Dak-Sar (Denizde Arama Kurtarma) ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.

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KADINLARIN BİRİNİN AYAĞI KOPTU

Kadınlardan birinin çarpmanın etkisiyle ayağının koptuğu, diğer kadının da başından yaralandığı öğrenildi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de olay yerine intikal etti. Yaralılar, karada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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Polis ekipleri deniz taksi kaptanını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kadıköy kalamış
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