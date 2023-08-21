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Tarlasında bulduğu taş bir anda hayatını değiştirdi ama... '3 milyon TL teklif ettiler, vermedim' Gelen raporla her şey tersine döndü

21.08.2023 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat’ta bir oduncunun bulduğu taşın meteor olduğunun düşünülmesi çevresi tarafından milyoner gibi karşılanmasına neden oldu. Analiz sonucunda taşın sıradan bir taş olduğunun anlaşılmasıyla vatandaşın gördüğü ilgi bir anda kayboldu. Oduncu, "Beni arayıp taşı almak isteyenler de oldu, 3 milyon lira para verdiler. Tahlil sonucu çıkmadan taşı alacaklardı, sonuç ne çıkarsa çıksın ellerinde olana razı olacaklardı. Ben taşı vermedim, benzetme yapacaksak kumar oynadım ama kaybettim" dedi.

Tarlasında bulduğu taş bir anda hayatını değiştirdi ama... '3 milyon TL teklif ettiler, vermedim' Gelen raporla her şey tersine döndü

Tokat merkeze bağlı Halilalan köyünde yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl tarlasında bir taş buldu. Taşın şekli ve rengi ilgisini çeken Say, taşın meteor olabileceğini düşündü. Taşı evine getiren Say, geçtiğimiz aylarda taştan kopardığı bir parçayı analiz yapılması için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne gönderdi. Yaşananlar Say’ın bir anda çevresinde popüler olmasına neden oldu. Say, herkes tarafından milyoner olarak anılmaya başlandı, ziyaretçileri çoğaldı. Zengin olmadan zenginmiş gibi itibar görmeye başlayan Ergin Say, bir tekstil firmasından reklam filmi teklifi bile aldı.

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Ergin Say ve çevresindekiler analiz sonucunun gelmesiyle hüsrana uğradı. Üniversiteden gelen sonuca göre taşın değersiz, normal bir taş olduğu anlaşıldı.

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"ZENGİN OLMA DUYGUSU ÇOK GÜZELDİ AMA ZENGİN OLAMADIK"

Taşı tarlada bulduğunu belirten Ergin Say, "Bu taşa tahlil yaptırmıştık, sonucu da geldi. Gelen raporda meteor taşı olmadığı belirtiliyor. Taş 61 kilo, yüzeyi oldukça sert bir yapıda, vurduğumuzda kıvılcım çıkıyor. Şu anda bile bu taşın ne olduğunu anlayamadım, herkes bana milyoner gözüyle bakıyor. Aslında para insanı değiştirmiyor, insanlar seni değiştirmeye çalışıyor. Benden araba, ev, düğün gibi işler için para isteyen çok oldu, herkes halen taşın para edeceğini düşünüyor ama öyle olmadı. Beni arayıp taşı almak isteyenler de oldu, ünlü bir giyim firması 3 milyon lira para verdi. Tahlil sonucu çıkmadan taşı alacaklardı, sonuç ne çıkarsa çıksın ellerinde olana razı olacaklardı. Ben taşı vermedim, benzetme yapacaksak kumar oynadım ama kaybettim" dedi.

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"ODUN ÇEKMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Say, ormandan odun çekmeye devam edeceğini belirterek, "Bu taş meteor çıksaydı daha yüksek miktarda para edecekti. Rapor yeni geldi, kimseye söyleme fırsatım olmadı. İnsanlar benden beklenti içerisindeler ancak öyle bir şey de olmadı. Bunun meteor olmadığı öğrenildiğinde insanlar kesinlikle değişecektir. Zengin olma duygusu da çok güzeldi ama zengin olamadık. Yeniden tahlile göndermeyi düşünüyorum, internette ilk tahlilde çıkamama ihtimali olduğu ve ikinci hatta üçüncü tahlile gitmesi gerektiği yazıyor. Artık benden umut bekleyenler kendi umutlarının peşine düşsünler, dağlarda odun çekiyordum yine odun çekmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

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Say’ın bir ay içerisinde yaşadıkları ise akıllara Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı “Talih Kuşu” isimli filmi getirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Meteor taş

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