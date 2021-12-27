Tartışma alevlendi! Ünlü yönetmen Martin Scorsese’in sözlerine Tom Holland sert tepki verdi

Martin Scorsese, 2019'da çizgi roman uyarlamalarının sinema olmadığını söylemiş ve onları tema parkı gezintileriyle karşılaştırmıştı. Usta yönetmeninin söylemi Marvel hayranlarını kızdırmıştı. Gişeye damga vuran Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminin yıldızı Tom Holland 2019 yılından beri devam eden tartışmaya katıldı.

“DAHA AZ TAYT VAR”

The Hollywood Reporter'a konuşan ve hem süper kahraman filmlerinde hem de Oscar'a aday gösterilen The Impossible'da rol alan Tom Holland, Marvel filmlerinin gerçek sanat olarak görülmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Holland "Bu filmleri yaparken, iyi ya da kötü, milyonlarca kişinin onları izleyeceğini bilirsiniz. Oysa küçük bir bağımsız film yaparken, çok iyi değilse kimse izlemez. Bu yüzden yanında farklı baskı seviyeleri getirir" dedi.

Tom Holland "Yani Oscar'a layık türde filmler de süper kahraman filmleri de yapmış Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr ya da Scarlett Johansson gibi kişilere sorabilirsiniz ve size ikisinin aynı olduğunu, sadece ölçeklerinin farklı olduğunu söyleyeceklerdir. Bir de Oscar filmlerinde daha az tayt var" dedi.



