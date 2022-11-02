Tartışmalı yarışma geri dönüyor! 'Resmen kokuşmuşlardı'

İngiltere'nin tartışmalı reality şov programı geri dönüyor. Covid salgını sırasında şovu, orman yerine Galler'deki bir şatoda çekmeye karar veren yapım ekibi, özgün formattan oldukça uzaklaşmıştı.

"KOKUŞMUŞLARDI"

Özgün formatıyla geri dönmeye hazırlanan programda ufak bir değişikliğe gidildi. Yarışmacılar ilk seride sadece derede yıkanabiliyordu ancak deodorant kullanmaları yasaktı. Sezon boyunca o kadar kötü koktular ki yeni sezonda deodorant kullanımına izin verildi. Yapımda çalışan bir kişi, 'ünlüler resmen kokuşmuştu' diyerek durumun rehavetini ortaya koydu.

İlk seriyle ilgili bir diğer sorun da soyunma odası ya da kameralardan uzakta özel bir alan olmamasıydı.

Programa katılan ünlüler mahremiyet eksikliğinden çıldırmış olacak ki bu seride 'mahremiyet önlüğü' adını verdikleri yeni bir çözüm geldi.



Bu önlükler aslında temelde kafanızı geçirebileceğiniz bir deliği olan çarşaflar ancak oldukça iyi iş görüyorlar.



