Tartıştığı kişilerin üzerine aracını sürdü: 3 yaralı! Korku dolu anlar kamerada

Dhşete düşüren olay, saat 09.30 sıralarında Esenyurt Saadetdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü yolda yürüyen yaşlı bir çifte, yoldan çekilmeleri konusunda uyarı yaptı. Yaşlı çiftle şoför arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Çıkan tartışmaya yaşlı çiftin yakınları da dahil oldu.

Yaşanan arbede sonrası yaşlı çiftin yakınlarından biri taş ile aracın ön camını kırdı. Aracının camı kırılan sürücü, aracı taş atan kişinin üzerine sürdü. Çevredekilerin çığlıklarına aldırış etmeyen sürücü kaldırımda bulunan 3 kişiyi yaraladı.

Çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"TAŞI ALDI ARKADAŞIN ARABASINA ATTI"

Olayı gören mahalle sakini Mehmet Bulut "Ben işe giderken evden çıktım, tam karşımda oldu olay, tartışma çıktı aralarında küfürlü sözleştiler. Taşı aldı arkadaşın arabasına attı. Arabanın camı parçalandı. O da çok sinirlendi burada altı kişilik kalabalık vardı burada arabayı çocukların üzerine sürdü, onların üzerine sürerken vatandaşın birine çarptı. Vatandaş düştü yere ondan sonra ambulans çağırdılar olay böyle gerçekleşti'" ifadelerini kullandı.

"AYAĞIMIN ÜZERİNDEN GEÇTİ"

Kazada otomobilin çarparak yaraladığı esnaf Ömer Ekşi " Burada sabah saatlerinde esnaf arkadaşlar kavga ediyorlardı, biz de 'Müdahale edelim' dedik yazıktır günahtır kavga oluyor diye. Diğer arkadaş cahil genç bir çocuktu 16 -17 yaşlarında. Arabayla kavga ettiği kişinin üzerine sürdü. Diğer vatandaş bize doğru kaçınca aracı bu tarafa doğru kırdı, ayağımın üzerinden geçti. Sonra yaşlı bir ağabey vardı ona çarptı tabi ben de hemen müdahale ettim artık kendimizi unuttuk, ondan sonra Emniyet geldi adamı da aldılar arabayı da aldılar. İlk düştüğü zaman kötüydü sonradan gözlerini açtı falan zaten konuştuk muhabbet ettik konuşturmaya çalıştım. Bir tane yaşlı kadınla bir yaşlı abi vardı onlarla tartışıyorlardı polis çağırırız falan dediler, ne oldu ne bitti ne konuştular, muhtemelen başka biri geldi onların akrabalarından ondan sonra sopalar kavgalar falan" diye konuştu.

(DHA)

