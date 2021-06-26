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  4. Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

26.06.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Akhisar'da Sadriye Şen, tartıştığı eşi Recep Ş. tarafından tabancayla öldürüldü. Olayın ardından kaçan zanlı eş, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Olay, saat 22.30 sıralarında Seyit Ahmet Mahallesi 315 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Recep Ş. ve eşi Sadriye Şen arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Recep Ş. tabancayla Sadriye Şen'e 3 el ateş etti ardından olay yerinden kaçtı.

KANLAR İÇERİSİNDE YERE YIĞILDI

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Sadriye Şen kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadriye Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi.

AKHİSAR3

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Şen'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Savcının incelemesinin ardından Sadriye Şen'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheli Recep Ş., polis ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Recep Ş.'nin gösaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Manisa
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