Taşpınar'ın bikinisini gölgede bırakan şapkası!

Tatilde, bir mücevher firmasının sahibi olan Marina Theodoridou ile bir araya gelen Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fit ve bronz vücudunu gözler önüne serdi. Yaz aylarında verdiği şezlong pozları ve bronz vücuduyla dikkatleri üzerine çeken Eda Taşpınar, alışkanlığından vazgeçmedi ve neredeyse kararmış vücudunu gözler önüne serdi.

Koyu teni üzerine siyah bikini giymeyi tercih eden Taşpınar’ın şapkası ise Amerikalı polislerin taktıkları şapkaya benzetildi. Tatilini Mikanos’ta yapan Taşpınar’ın ‘Kız çetesi’ notuyla paylaştığı bu kareye çok sayıda beğeni ve yorum geldi.



