HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! Çanakkale'de uzun kuyruklar oluştu

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! Çanakkale'de uzun kuyruklar oluştu

23.07.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilcilerin bayramın 4’üncü günü de dönüş yoğunluğu sürüyor. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi’nde yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor! Çanakkale'de uzun kuyruklar oluştu

Marmara ile Trakya bölgesinden, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, dün itibariyle dönüş yoluna geçmişlerdi. Dönüş yoğunluğu bugün de öğle saatlerinden itibaren Çanakkale Feribot İskelesi’nde devam ediyor. Dün 2 kilometreyi bulan araç yoğunluğu bugün yaklaşık 1 kilometre olarak ilerliyor. Araç kuyruğu İskele Meydanı’ndan başlayarak Piri Reis Caddesi’ne kadar ilerledi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.

2

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş; Çanakkale’den Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5, Lapseki-Gelibolu hattında 7, Bozcaada-Geyikli hattında 2 ve Gökçeada-Kabatepe hattında da 3 feribotla sefer düzenliyor.

Çanakkale Boğazı’ndaki feribot seferleri saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalışıyor.

3

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyorKoronavirüste 4. dalga uyarısı: Bağıra bağıra "Geliyorum" diyor
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Yoldan geçtiği sırada dehşeti yaşadıYoldan geçtiği sırada dehşeti yaşadı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Çanakkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rize ve Artvin'de sel! Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

Rize ve Artvin'de sel! Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesinde

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolmuştu! Acı haber geldi

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Dünya devi Toyota, Tayland'daki üretimi durdurdu

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Seda Sayan'dan radikal karar! "İçimden gelmiyor"

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Onur Alp Eker'in ölüm nedeni belli oluyor

Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler

Delta varyantı paniği! "Ulusal acil durum" ilan ettiler

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Kaçan kurbanlığın peşinden gitti, kayboldu! 100 kişilik ekip arıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Oksijen tüpüne bağlıyken sigara içmek isteyince...

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Nüfusu 6 binden 60 bine çıktı! "Bütün izinleri kaldırdık"

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri mi dönecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.