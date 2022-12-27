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  4. Tatilleri başlamadan sona erdi! Kocasının cep telefonunda uygunsuz fotoğraflar bulan kadın herkesin içinde eşine saldırdı

Tatilleri başlamadan sona erdi! Kocasının cep telefonunda uygunsuz fotoğraflar bulan kadın herkesin içinde eşine saldırdı

27.12.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Karolina’da tatil yapmak için Charleston Havalimanına gelen bir çift kimsenin beklemediği bir anda tartışmaya başladı. Kocasının cep telefonuna baktığında uygunsuz fotoğraflar bulduğunu iddia eden 55 yaşındaki Paula Barbour, eşine saldırdı. Havalimanı polisin müdahalesiyle olay yatıştırıldı ve kadın aile içi şiddetle suçlanarak gözaltına alındı.

Tatilleri başlamadan sona erdi! Kocasının cep telefonunda uygunsuz fotoğraflar bulan kadın herkesin içinde eşine saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Charleston eyaletinde yaşayan bir çift tatillerini başlatmak için havalimanına geldi. Uçak saatini beklerken 55 yaşındaki Paula Barbour isimli kadın kocasının cep telefonunu istedi. WCSC’nin haberine göre kadın kocasının cep telefonunda müstehcen görüntüler bulunduğunda havalimanında eşine saldırdı. Çevresindekilerin tepkisine aldırış etmeyen kadın sakinleşmeyince devreye havalimanı polisi girdi.

TEKME TOKAT SALDIRDI

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Kocasının cep telefonunda bir kadınla gerçekleştirdiği müstehcen konuşmaları bulan Barbour, kocasına önce tekme attı ardından ise suratına bir tokat attı. Karakola götürülerek gözaltına alınan kadın bir gün sonra 5 bin dolarlık (yaklaşık 93 bin 374 TL) kefaletle serbest bırakıldı.

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