Tatilleri başlamadan sona erdi! Kocasının cep telefonunda uygunsuz fotoğraflar bulan kadın herkesin içinde eşine saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Charleston eyaletinde yaşayan bir çift tatillerini başlatmak için havalimanına geldi. Uçak saatini beklerken 55 yaşındaki Paula Barbour isimli kadın kocasının cep telefonunu istedi. WCSC’nin haberine göre kadın kocasının cep telefonunda müstehcen görüntüler bulunduğunda havalimanında eşine saldırdı. Çevresindekilerin tepkisine aldırış etmeyen kadın sakinleşmeyince devreye havalimanı polisi girdi.

TEKME TOKAT SALDIRDI

Kocasının cep telefonunda bir kadınla gerçekleştirdiği müstehcen konuşmaları bulan Barbour, kocasına önce tekme attı ardından ise suratına bir tokat attı. Karakola götürülerek gözaltına alınan kadın bir gün sonra 5 bin dolarlık (yaklaşık 93 bin 374 TL) kefaletle serbest bırakıldı.