Tatilleri kabusa dönüştü... Sömestr nedeniyle otelde çıkan yangında çok sayıda çocuk vardı...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de 21.01.2025 günü saat 03:27’de, otelin 2. katındaki restoran bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm oteli etkisi altına aldı. Sömestr tatili nedeniyle aralarında çocukların da olduğu, 237 kişinin konakladığı otelde can pazarı yaşandı. Yüzde 90 kapasite doluluk oranına sahip otelde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı son açıklamaya göre, 76 kişi hayatını kaybetti.

ARALARINDA ÇOCUKLAR VARDI

Karne heyecanı yaşayan ve tatili karın tadını çıkararak geçirmek isteyen aileler, ya hep beraber geldi ya da geziyle çocuklarını Kartalkaya'ya gönderdi. Ancak tatil kabusa dönüştü. 1 günlük milli yasın ilan edildiği bu faciada, birçok çocuk ve öğrenci hayatını kaybetti.

YANGINDA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİLERİNDEN ŞİMDİYE KADAR İSMİ AÇIKLANANLAR;

MEF Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans Programı öğrencisi Mehmet Cem Doğan ve ailesi

İELEV Özel 125. Yıl Ortaokulu 5-C sınıfından Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’ndan Kemal Tokcan (3. sınıf öğrencisi) ve babası Can Tokcan

Atlas Kaan Tokcan (ana sınıfı öğrencisi) ve babası Atıl Enis Tokcan

TED Ankara Koleji öğrencisi Eren Bağcı

İkiz kardeşler Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük kardeş Esat Çetiz (9) hayatını kaybetti.