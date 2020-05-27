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Tatlı Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tatlı Bela ne zaman çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2020 19:37 | Son Güncelleme

Komedi filmi Tatlı Bela bu akşam Fox ekranlarında yayınlanıyor. 2018 yılında çekilen Türk filmi Tatlı Bela'da Gökhan Keser, Serkan Kuru, Eren Pekgöz, Selen Seyven ve Eda Erol başrollerde oynuyor. Peki, Tatlı Bela konusu ne? İşte Tatlı Bela filmi hakkında bilgiler.

Tatlı Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Tatlı Bela ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Cem Sürücü'nün yaptığı 2018 yapımı Tatlı Bela filmi, bebek bakmaya çalışan üç kafadarın başında geçenleri anlatıyor. İşte Tatlı Bela filmi ile ilgili bazı bilgiler…

TATLI BELA KONUSU NEDİR?

Arda, Erdem ve Fırat çocukluktan beri birlikte olan üç arkadaştır. Üç kafadar sıradan hayatlarına devam ederken, bir gece kapılarının önüne bırakılan bir bebekle birlikte hayatları bir anda değişecektir.

Ela bebeğin kime ait olduğunu bulmaya çalışan Arda, Fırat ve Erdem bir yandan rutin hayatlarına devam etmeye çalışırken, bir yandan da hayatlarında ilk kez aldıkları bebek bakıcılığı sorumluluğu yüzünden komik durumlara düşerler.

Bu durumu yakın çevrelerine izah etmeye çalışan üç kafadar, diğer yandan da bebeğin kimin bebeği olduğu sorusuna cevap bulmaya çalışırlar.

Üç kafadarların takım beyni sayılan Arda ise, Ela bebek sayesinde tanıştığı Seren'le yeni bir aşk rüzgarına yelken açarken, minik Ela'nın hiç kimsenin tahmin etmediği hayat hikayesi ile gerçekler ortaya çıkınca herkes büyük bir şok yaşayacaktır.

TATLI BELA OYUNCULARI

Gökhan Keser

Serkan Kuru

Eren Pekgöz

Selen Seyven

Eda Erol

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