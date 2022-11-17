Taviz eş anlamlısı nedir? Tavizin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Tarih boyunca toplumlar her zaman iletişim halinde olmuşlardır. Din, dil ve kültür yönünden toplumlar birbirlerini etkilemişlerdir. Dil açısından birbirinden etkilenen diller arasında kelime alışverişi olmaktadır. Dillerde yer alan farklı kökenli sözcüklerin sebebi bu kelime alışverişidir. Türkçe de yabancı kökenli sözcükler açısından oldukça zengindir. Taviz kelimesi farklı kökenli bir sözcüktür. Arapça kökenli olan taviz sözcüğü, uzun zamandır dilimizde varlığını sürdüren bir kelimedir. Taviz sözcüğü Arapçada “tazminat ve bedel ödeme” anlamlarına gelen "taʿvīż" kelimesinden alıntıdır ve dilimizde de eski dönemlerde benzer anlamlarda kullanılmaktadır. Taviz sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Taviz vermek, uzlaşmayı sağlamak için karşı tarafın isteklerine onay vermek anlamında kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre taviz sözcüğü "ödün" anlamına gelmektedir.

Taviz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe eş anlamlı sözcükler yönünden oldukça zengin bir dildir. Bir kelimeyi tekrar ederek kullandığımızda yaşanabilecek anlatım bozukluklarını engellemek için kelimenin eş anlamını kullanırız. Taviz sözcüğü birden fazla eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Tavizin eş anlamlısı olan sözcükleri şöyle sıralayabiliriz:

İvaz

Ödün

Taviz kelimesini kullandığımız her cümlede taviz eş anlamlısı olan kelimeleri kullanabiliriz ve herhangi bir anlatım bozukluğuna yol açmaz.

Tavizin eş anlamlıları ile örnek cümleler neler olabilir?

Taviz sözcüğü dilimizde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Taviz sözcüğünü fazla kullandığımızda yerine taviz kelimesinin eş anlamı olan ivaz ve ödün sözcüklerini kullanabiliriz. Taviz sözcüğü ve taviz kelimesinin eş anlamlıları ile çeşitli örnek cümleler oluşturmak mümkündür. Bu örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Onun için tüm haklarımda feragat ettim, yaptığım her şeyden çok ödün verdim.

Yaptığı tüm ivazları bir karşılık bekleyerek yaptığını belli etti.



