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  4. Tavuk çiftliği kuran Coşkun Sabah dolandırıldı! "Yumurtaları hep el altından satmış"

Tavuk çiftliği kuran Coşkun Sabah dolandırıldı! "Yumurtaları hep el altından satmış"

30.01.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, tavuk çiftliği yatırımında dolandırıldığını iddia etti. 69 yaşındaki şarkıcı ortağıyla yollarını ayırma kararı aldı. Coşkun Sabah, "Güvendiğim kişi beni dolandırmış, yumurtaları hep el altından satmış" dedi.

Şarkıcı Coşkun Sabah ortağıyla birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı. Ancak işler 69 yaşındaki şarkıcının beklediği gibi gitmedi.

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Sabah ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ortağı ile yollarını ayırma kararı alan Coşkun Sabah "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.

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GÜNDE 12 BİN YUMURTA

Sabah "Ortağımın biletini hemen kestim. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım" diye konuştu.,
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Coşkun Sabah
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