Tayland bu Türk'ü konuşuyor! Flört uygulamasından tanıştığı Taylandlı kadın tarafından dolandırıldı... Otel odasından bir anda kayboldu

MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın Pattaya bölgesinde 50 yaşındaki R.T. isimli Türk, polise verdiği ifadesinde hırsızlığın 19 Kasım'da Pattaya'daki bir otelde meydana geldiğini söyledi. The Taiger'ın haberine göre, 50 yaşındaki adam bir flört uygulaması aracılığıyla Phuket eyaletinden olduğunu iddia eden Taylandlı bir kadınla konuştuğunu ve üç gün süren konuşmanın sonrasında kadını Pattaya'ya davet ettiğini dile getirdi.

BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Pattaya'da gece eğlendikten sonra birlikte otel odasına döndüklerini ifade eden 50 yaşındaki adam duş almak için banyoya girdiğini ve çıktığında kadının odada olmadığını fark ettiğini belirtti. 50 yaşındaki Türk, Taylandlı kadının giderken 2.100 ABD Doları ve 35.000 baht değerindeki iPhone 14 pro'sunu çaldığını söyledi. Polisler Taylandlı kadın dolandırıcı hakkında işlem başlattı.