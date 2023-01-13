Sosyal medya fenomeni sokak ortasında cinsel saldırıya uğradı! “Üzerime spermlerini boşalttı”

Brezilya’da yaşayan 20 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nina Tobal, Joinville bölgesinde ana yolda yürürken güpegündüz saldırıya uğradığını söyledi. 72 bin sosyal medya takipçisi bulunan genç kadın, saldırganın kendisini kollarından tutarak ormanlık bir alana doğru ittiğini ve spermlerini pantolonuna boşalttığını söyledi. Kendisini şimdiye kadar en kirli hissettiği an olarak paylaştığı olayda saldırganın maddi olarak hiçbir şey çalmadığını ancak bu durumun kendisinde bir travmaya neden olduğunu sözlerine ekledi.

KADINLARI UYARMAK İÇİN PAYLAŞTI

Brezilya medyası UOL News’e kadınları uyarmak için yaşadığı olayın detaylarından söz eden Nina Tobal, “Gün ışığında, Joinville'in en işlek caddelerinden birinde saldırıya uğradım. Bir adam tarafından takip edildim ve durduruldum. Koluma girdi, bunun bir soygun olduğunu söyledi ve arkamdan agresif bir şekilde beni ormanlık alana doğru itti. Tepki verirsem beni öldüreceğini söyledi. Sakin kaldım. Mastürbasyon yapmaya başladı ve pantolonuma spermlerini boşalttı. Baktığımda spermleri üzerimdeydi. Sadece bir an önce bitmesini istedim. Bittiğinde bana düz gitmemi ve arkama bakmamamı söyledi. Maddi hiçbir şey almadı ama hayatımdaki en kötü andı. Kadınlar olarak güvende değiliz. Lütfen çok dikkatli olun” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

UOL'nin haberine göre 30 yaşında bir erkek olaya ilişkin olarak güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Suçu itiraf ederek adamın tutuklandığını öğrenmesinin ardındna Tobal, “Tabii ki rahatladım. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü orada neler yaşadığımı bir tek ben biliyorum” diye konuştu.