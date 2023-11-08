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    4. Her satırı korkunç! Hapisten çıkalı sadece birkaç gün olmuştu... Büyükannesini öldürüp kafasını kesip kafatasını çaldı

    Her satırı korkunç! Hapisten çıkalı sadece birkaç gün olmuştu... Büyükannesini öldürüp kafasını kesip kafatasını çaldı

    08.11.2023 13:18 | Son Güncelleme:
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    Luis Gustavo Aroyo-Lopez isimli bir adam hapishaneden tahliye edildikten kısa bir süre sonra büyükannesini öldürdü. Yaşlı kadının kafasını kesen Lopez kafatasını çalarak olay yerinden kaçtı. Olaya ilişkin araştırma devam ederken Lopez'in tutuklandığı belirtildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan bir olay kısa sürede ülke gündemine yerleşti. Luis Gustavo Aroyo-Lopez isimli bir mahkum hapishaneden tahliye edildikten sadece birkaç gün sonra büyükannesini öldürdü. Korkunç olayda büyükannesinin kafasını bedeninden ayıran cani torun, yaşlı kadın kafatasını da alarak olay yerinden uzaklaştı.

    İLK ARAŞTIRMADA BULUNAMADI

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    64 yaşındaki Elvira Lopez-Arroyo'nun cansız bedeni Pomo Trail'deki evinde bulundu. Ancak başı kesilmiş halde bulunan yaşlı kadının kafatasına ilişkin bir bulguya ilk aşamada rastlanmadı.
    Büyükanne Elvira'nın cansız bedeninden ayrılan kafası Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Rosa Deresi'nin güney kıyısında bulundu. Polis, soruşturmadaki baş şüphelinin daha sonra büyükannesinin kafasıyla kaçtığı ortaya çıkan Aroyo-Lopez olduğunu söyleyerek genç adamı tutukladı.

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