Tayland’da akılalmaz olay! Eski eşinin yeni kocasını penisinden vurdu... “Kazayla oldu” dedi ama kimseyi inandıramadı

Tayland’ta yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 37 yaşındaki Boonterm Aoonkaew isimli bir adam 6 yıl önce boşandığı eşi Ubonrat ile görüşmek için çalıştığı dükkana geldi. Evliliği sırasında dünyaya gelen iki çocuğunu görmek için eski eşiyle bir araya gelmek istediğini dile getiren Boonterm Aoonkaew dehşet saçtı. Eski eş Ubonrat ve onun yeni kocası Somchai ile tartışmaya başlayan Boonterm Aoonkaew o sırada yanlışlıkla tetiği çektiğini söyledi. Cinsel organından vurularak yaralanan Somchai tedavi altına alınmak için hastaneye kaldırıldı.

CEZADAN KURTULAMADI

Eski eşinin yeni kocasını tartışma sırasında yanlışlıkla vurduğunu dile getiren Boonterm Aoonkaew, eski kocasının aksine saldırının planlı olduğunu iddia etti. Eski eş Ubonrat, Boonterm’in dükkanın ön kapısında yeni kocasının adını söyleyerek bağırdığını belirtti. Ardından ise kocasını vurduğunu söyledi. Ubonrat ifadesinde Boonterm'in onu da vuracağından korktuğu için dükkanın arkasındaki bir başka olaya kaçarak kapıyı kilitlediğini dile getirdi.

Boonterm, cinayete teşebbüs, izinsiz silah bulundurma ve kamuya açık bir alana veya topluluğa izinsiz silah sokmakla suçlandı. Boonterm, cinayete teşebbüsten dolayı Ceza Kanunu'nun 288. maddesine göre müebbet hapis veya 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.