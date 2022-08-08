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Taylandlı modelin gece kulübündeki üstsüz dans performansı pahalıya patladı! Hem kendisi hem de kulüp ceza aldı

08.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada “Oil” adıyla bilinen Taylandlı model Paphavee Chaimongkol, Isaan eyaleti Khon Kaen'deki bir gece kulübünde üstsüz dans ettiği bir videonun viral hale gelmesinden sonra halka açık bir müstehcen davranıştan dolayı 5 bin baht para cezasına çarptırıldı. Gece kulübüne de ruhsatsız faaliyet gösterdiği için para cezası kesildi.

Taylandlı modelin gece kulübündeki üstsüz dans performansı pahalıya patladı! Hem kendisi hem de kulüp ceza aldı

Paphavee “Oil” Chaimongkol, diğer adıyla Oil Kissyface anlamına gelen Oil Roi Joob, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Isaan eyaleti Khon Kaen'deki bir gece kulübünde DJ’lik yapmak için sahneye çıktı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Oil, müşterilerin bahşişlerini iç çamaşırına koymasına izin verirken bir anda iç çamaşırını çıkartarak üstsüz bir şekilde dans etmeye başladı. Oil’in bu hareketi sosyal medyada gündem olurken güvenlik güçleri harekete geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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Mueng Khon Kaen Polis Karakolu Müfettişi Preecha Kaengsarikij, hem Oil hem de 20 yaşındaki gece kulübü genel müdürü Paramet Akkahard hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Gece kulübü genel müdürü lisanssız bir gece kulübü işletmek ve işletmeyi izinsiz bir şekilde restoran olarak kullanmaktan ceza verildi.

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ÖZÜR DİLEDİ

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Oil, medyaya daha önce böyle bir şey yapmadığını söyledi ve gece kulübünün ondan yapmasını istemediğini de sözlerine ekledi. Sarhoş olduğu için yaptığını itiraf etti.

Ünlü model, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi ve özür dilemek için Facebook'ta bir video mesajı yayınladı. Oil, DJ olarak devam edeceğini ancak bunun bir daha olmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.

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sosyal medya
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