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Ülkesine girmesi engellenen eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, Lübnan’ı andı! Tek bir şişeye servet ödedi

08.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan asıllı Amerikalı eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa geçtiğimiz yıllarda memleketi Lübnan’a girişinin yasaklandığını açıklamıştı. Lüks teknesinde kız arkadaşlarıyla tatil yapan Khalifa mola verdiği bir restoranın menüsünde Lübnan’dan gelen bir şişe alkolün olduğunu görünce kesenin ağzını açtı. Doğum yerine ait olan şişe için ünlü ismin ödediği miktar yakın arkadaşlarını bile şaşırttı.

Ülkesine girmesi engellenen eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, Lübnan’ı andı! Tek bir şişeye servet ödedi

Sektörün sert ve yorucu olduğunu dile getirerek emekliliğe ayrıldığını duyuran eski yetişkin film yıldızı Khalifa, lüks tatilinden kesitler sunduğu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Tatili sırasında arkadaşlarıyla beraber bir restorana giden Khalifa, menüde gördüğü bir Lübnan içkisi için tam 2.500 sterlin (yaklaşık 55 bin TL) ödedi. Satın aldığı içkinin bir şişeden daha fazlası olduğunu dile getiren Khalifa, sosyal medyadan Lübnan’ı selamlayan bir gönderi yayınladı.

“DELİ OLDUĞUMU DÜŞÜNDÜLER”

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Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla eleşitiri oklarının hedefi haline gelen Khalifa, milyonlarca takipçisi bulunan Instagram hesabını bu kez Filistinlilere karşı şiddet ve Lübnan'ın tarihi ve kültürü gibi önemli konularda farkındalık yaratmak için kullandı.

Lübnan’ın üzümlerinden yapılan bir şişe alkolle çekilen fotoğrafını paylaşan Khalifa, “Arkadaşlarım zar zor içtiğim 2.500 sterlinlik bir şişeye içki sipariş ettiğim için deli olduğumu düşündüler ama benim için bir şişeden daha fazlası.Bu, Lübnan'daki daha mutlu zamanlardan bir tarih parçası. İç savaştan, Beyrut patlamasından, ekonomik yıkımdan, gönül yarası ve kitlesel göçten önce...Tıpkı üzümlerin yetiştiği ülke gibi, biraz kararmış ve ekşimiş eskitilmiş içkiyi tatmak güzeldi. Ama beni şok eden şey ağızda kalan tat oldu. Tadı tıpkı geldiği ülke gibi. Özünde, Lübnanlılar güzel topraklarımızda sadece sevmek, yemek yemek, dans etmek ve huzur içinde ölmek ve bu büyülü üzümlerin yetiştiği toprağa gömülmek istiyor.” notunu ekledi.

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BAĞIŞINI DA PAYLAŞTI

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Eski yetişkin film yıldızı, Beyrut limanında meydana gelen ve en az 218 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ikinci yıldönümünde Halife tarafından Lübnan Kızıl Haçı'na toplam 8,3 bin sterlin bağışlandı.

Yıldız, bağışını sosyal medya hesabından paylaştı ve Twitter'da "Daha mutlu zamanların, geçmişin ve geleceğin şerefine. Lübnan, seni seviyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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