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Miss BumBum modeli Deny Barbie, cinsellik itirafıyla herkesi şaşırttı! “Günde 14 kez cinsel ilişkiye giriyorum”

08.08.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da her yıl düzenlenen Miss Bumbum yarışmacılarından Deny Barbie, programın sonrasında sosyal medyada ünlenmeyi başardı. Sosyal medyadan seksi fotoğraf ve videolarını satan Deny, son olarak cinsellik itirafıyla bir kez daha popüler oldu. Günde 14 kez cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen Deny’e sosyal medyadan yorum yağdı.

Miss BumBum modeli Deny Barbie, cinsellik itirafıyla herkesi şaşırttı! “Günde 14 kez cinsel ilişkiye giriyorum”

Sosyal medya fenomeni Deny Barbie, Miss BumBum yarışmasında en iyi kalça unvanına sahip olmak için mücadele etmişti. 40 yaşındaki fenomen isim PagoCast podcast'inde yaptığı cinsellik açıklamasıyla bir anda tüm dikkatleri üzerine çekti. Fenomen yarışmacı, pazar günlerini sadece cinsel ilişkiye ayırdığını söyleyince tepkilerin odağına yerleşti.

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“MUTANT OLDUĞUMU SÖYLÜYORLAR”

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Cinselliğin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Deny, “Günde 14 kez cinsel ilişkiye giriyorum. Mutant olduğumu söylüyorlar. Herhangi bir desteğe ya da cinsel güç artırıcı ilaca ihtiyaç duymuyorum” dedi.

Deny’in itirafından sonra sosyal medya kullanıcıları 40 yaşındaki fenomen isme tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar itirafının mümkün olmadığını dile getirirken bazıları ise itirafını ahlaki açıdan doğru bulmadığını söyleyerek eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cinsellik
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