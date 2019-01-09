MAGAZİN

Taylor Hill'den samimi itiraf

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.01.2019 17:02 | Son Güncelleme

Victoria's Secret'ın gözde modellerinden Taylor Hill, modellik kariyerinin başında yaşadığı bir olayı yıllar sonra itiraf etti.

Taylor Hill'den samimi itiraf

ABD’li model Taylor Hill, bir markanın global temsilcisi olmasının ardından Glamour dergisine açıklamalarda bulundu.

Moda sektörüyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulunan 22 yaşındaki Hill, kariyerinin başında yaşadığı bir olayı anlattı. Hill 18 yaşında ilk kez Londra Moda Haftası’nda podyuma çıktığını, Alexander McQueen defilesi öncesi zor anlar yaşadığını söyledi.

88762896a99fe3e84abd8c59f1b425a1

Defile için kaşlarının beyazlatıldığını ifade eden Hill, “Kaşlarım benim kimliği yansıtan özelliğim. Durmadan ağlıyordum ve yapamayacağım diyordum. Sonra Pat McGrath geldi ve ‘Hayatım, bu McQueen defilesi’ diyerek beni ikna etti. ‘Güzellik adına’ yaptığım en çılgınca şey’ buydu” dedi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Yakışıklı oyuncudan bedelli askerlik pozuYakışıklı oyuncudan bedelli askerlik pozu
Saldırıya uğradı mı? Ağzını bozdu yanıt verdiSaldırıya uğradı mı? Ağzını bozdu yanıt verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taylor Hill Taylor Hill kaş

En Çok Okunan Haberler

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

Ünlü iş adamları dahil 84 kişiye dava açıldı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlkokulda büyük skandal! Bu görüntüler isyan ettirdi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Dans ederken resmen taciz etti!

Dans ederken resmen taciz etti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Murat Yağcı'den bedelli askerlik pozu

Yakışıklı oyuncudan bedelli askerlik pozu

Didem Soydan saldırıya mı uğradı? Soydan'dan sert tepki

Saldırıya uğradı mı? Ağzını bozdu yanıt verdi

Şarkıcı R. Kelly hakkında şok iddialar: Seks tarikatı, pedofili...

Ünlü şarkıcı hakkında şoke eden iddialar: Seks tarikatı kurup...

Charly Jordan şov yapmak isterken rezil oldu

Seksi duş videosu yüzünden rezil oldu

Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan'ın arası bakın neden açılmış

Aralarındaki gerilimin sebebi ortaya çıktı

Alişan'dan Ece Erken'e destek: Bel altı vurmadık

Demet duymasın! Olay sözler: Bel altı vurmadık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.