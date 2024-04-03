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    4. Tayvan'daki 7.4 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı! 25 yılın en güçlü depremi... Havuzda resmen mahsur kaldı

    Tayvan'daki 7.4 büyüklüğündeki deprem kameralara böyle yansıdı! 25 yılın en güçlü depremi... Havuzda resmen mahsur kaldı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.04.2024 07:42
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    Tayvan güne 25 yılın en güçlü depremiyle sallanarak uyandı. 7.4 büyüklüğündeki sarsıntı ülkenin doğu kıylarını etkiledi. Çok sayıda bina yıkıldı ve heyelanı tetiklediği ifade edildi. Depremin meydana geldiği anlarda havuzun keyfini çıkartan bir adamın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü depremin şiddetini gözler önüne serdi.

    ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre deprem, yerel saatle sabah 7.58'de Hualien şehrinin 18 kilometre (11 mil) güneyinde ve 34,8 kilometre (21 mil) derinlikte meydana geldi. Tayvan Ulusal İtfaiye Teşkilatı depremde en az dört kişinin öldüğünü ve 57 kişinin de yaralandığını söyledi.

    Tayvanlı yetkililere göre, insanların Hualien İlçesindeki çökmüş binalarda mahsur kaldığı, binlerce evin elektriksiz kaldığı ve doğu kıyısındaki büyük bir otoyolun toprak kayması ve kaya düşmesi nedeniyle trafiğe kapatılmasıyla birlikte büyük hasar raporları da ortaya çıktı.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde depremin şiddeti net bir şekilde gözler önüne serildi. Sarsıntının etkisiyle havuzda mahsur kalan adam havuzun kenarına ulaşmak için büyük bir çaba sarf etti. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.
    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu delilik" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu adam kesinlikle travma geçirmiş olmalı" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben olsam hemen boğulurdum" yorumunda bulundu.

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    deprem Tayvan
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